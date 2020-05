Coronavirus: cómo y cuándo será la vuelta escalonada a clases que planea el Gobierno

el Gobierno adelantó una fecha estimativa para la "vuelta escalonada" de los chicos a las escuelas y dio algunas precisiones acerca de cómo sería ese regreso, que en Europa comienza a tener los primeros ensayos en estos días

"Por ejemplo, iría la mitad de séptimo grado un día y al otro día la otra mitad, para que no haya congestión en los ingresos ni en las aulas. La ventaja es que podemos ver lo que ocurra en otros lugares primero"

A pocos días de conocerse que la cuarentena para contener el coronavirus sigue en la Argentina pero con alcances diferenciados en función de la situación epidemiológica de provincias y municipios a lo largo y ancho de todo el país,En este sentido, la mirada del Poder Ejecutivo nacional y de las autoridades del sector está puesta en Europa, donde países como Suiza están volviendo hoy a las clases, por lo que los resultados que surjan de esas latitudes serán prueba y antecedente para las decisiones que pueda tomar hacia adelante el gobienro nacional.La idea, según reveló el propio ministro de Educación,, es ordenar el regreso a los colegios después de las vacaciones de invierno. Es que, hasta el momento y mientras por ahora las estadísticas del avance del Covid-19 en el país son positivas, el gobierno nacional mantiene la fecha de "agosto o septiembre" para la vuelta a clases., explicó Trotta en una entrevista con Radio La Red.En ese sentido, el ministro contó algunos puntos del modelo de vuelta a las escuelas europeo que son posibles para aplicarse en la Argentina, siempre y cuando, en primer lugar, no se observe un rebrote en esos países., explicó.Según fuentes de la cartera educativa que coinciden con las palabras públicas de Trotta, la intención de las autoridades apunta específicamente con reforzar el aprendizaje de los alumnos que cursan el último año del primario y el último año del secundario mediante un "esquema dual o híbrido", que combine la presencialidad y la virtualidad.El Ministerio de Educación, según palabras de Trotta, trabaja en lineamientos de un futuro protocolo que se creará pero en términos adaptables a las condiciones edilicias de cada colegio. Por esto último, descartó que la terminación del DNI de cada alumno sea la mejor opción."Hay que generar un protocolo en base a nuestra estructura. Se está trabajando con un equipo interdisciplinario. Lo del DNI no sé. Es una confección de la propia escuela qué chicos asistirán un día y cuáles otro, respetando la cantidad de estudiantes por aula, dependiendo de cada infraestructura", dijo, al tiempo que observó que "hay niveles más complejos para sostener el aislamientos social, como el nivel inicial, el jardín de infantes".Trotta enfatizó que "cada medida hay que analizarla" e insistió en que "la prioridad es la salud". Por eso, reiteró: "Si volvemos es porque minimizamos el riesgo del contagio. No va a desaparecer. Y ahí veremos cómo responde la vuelta en los colegios europeos y el impacto epidemiológico que tienen ahí".Ante este panorama y las posibles modalidades que el ministro mencionó, las fechas probables de un regreso, por ahora, se mantienen en agosto o septiembre: "El escenario que tenemos es después de las vacaciones para volver escalonadamente. No lo sabemos y no lo sabe ningún país del hemisferio sur cómo va a impactar la llegada del invierno. Si le queremos dar la tranquilidad a los padres que cuando se promueva la vuelta es porque se minimizó el riesgo de contagio. No vamos a poner en riesgo innecesario a nadie: maestros ni alumnos".El Gobierno suspendió las clases presenciales el 16 de marzo ante el avance del nuevo coronavirus en el país, y aunque impulsó el vínculo virtual entre docentes y alumnos, al menos el 42% de los estudiantes del país no estaban en condiciones de seguir el año escolar por la imposibilidad de contar con las herramientas y la conectividad necesarias.De hecho, esas circunstancias llevaron a que las autoridades nacionales y federales en materia educativa determinen que el primer bimestre escolar no tendrá calificaciones individuales. Aunque se preveía que hoy se confirmara la suspensión de ese tipo de evaluación, el Consejo Federal de Educación (CFE) se reunirá el próximo viernes para cerrar ese acuerdo y comunicarlo oficialmente.