Congreso virtual: sesiones históricas en el Senado con Cristina al frente y Diputados bajo la conducción de Massa

el Congreso nacional arracará este miércoles en ambas cámaras el debut oficial del sistema de sesiones virtuales, en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus

Con todas las miradas puestas allí y a la expectativa de que todo funcione como está planificado a la espera de proyectos de resonancia para la semana próxima,Quien ya sacó del medio es, que inició la primera sesión pública virtual especial de la historia a las 14:19 con 71 legisladores conectados en forma remota y una joranda que no podrá extenderse más de seis horas de acuerdo al protocolo aprobado por las diferentes fuerzas políticas. Mientras quese reunirá a través de la plataforma telemática a las 18:00.Los legisladores tendrán que validar su identidad a través de un sistema de Renaper para poder dar quórum y acceder a la videoconferencia.Tras el debate, los legisladores tendrán que accionar un botón para dar quórum para la votación -como ocurre en las sesiones presenciales- y luego votar con las opciones afirmativo, negativo y abstención, pudiendo repetir el voto a viva voz en caso de que se produzca un error.Cristina ya comenzó la sesión y los senadores están expresando su palabra con miras a la aprobación del decreto parlamentario que establece la realización de sesiones en carácter remoto de modo excepcional por el plazo de 60 días, y luego se tratarán 20 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Presidente en el marco de la pandemia.La presidenta del Senado deberá determinar si los DNU -que deben ser convalidados por al menos una Cámara del Congreso- se votarán todos juntos o por separado, lo cual también dependerá de si hay o no objeciones a algunos de ellos. Se espera que eso ocurra.Entre los DNU que se tratarán se encuentra el que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la prohibición del ingreso al país por parte de extranjeros y no residentes, así como los decretos que prorrogaron esas medidas.También los decretos que establecieron la prohibición de la suspensión de los servicios de luz, gas, agua, telefonía, internet y televisión por parte de las prestadora; el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios; la prohibición de despidos y la creación del programa de asistencia para empleadores, entre otros.Por su parte, Diputados tendrá el arranque de su trabajo virtual con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, junto a los jefes de los distintos bloques y un total de 46 diputados, al tiempo que el resto de los legisladores intervendrán en la sesión de forma remota.Al igual que en el Senado, el temario es de consenso con el propósito de que la primera sesión virtual no esté salpicada de tensiones.En este caso, sólo se tratarán dos proyectos sobre tablas: la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud y de seguridad por las horas extra y guardias obligatorias que realicen durante la emergencia por Covid-19, y otra iniciativa para que tengan garantizados los materiales de protección necesaria para trabajar durante la pandemia.Se espera que la sesión tenga una duración aproximada de cuatro horas, porque al tiempo específico de debate de estos dos proyectos se añadirá la aprobación del protocolo para sesiones remotas; la aceptación de la renuncia de los diputados Elisa Carrió, Daniel Scioli y Andrés Larroque y el juramento de sus reemplazantes, una manifestación política de los bloques, y los discursos de cierre a cargo de los presidentes de las bancadas.