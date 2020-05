Los nietos de Carrillo dejaron en ridículo a dos embajadores, un ex funcionario de Macri, Clarín e Infobae

no pasaron muchas horas y estos distintos actores quedaron en rídiculo ya que Facundo y Ramón Carrillo, nietos del médico sanitarista referente del peronismo, demostraron con datos y pruebas la falsedad de la acusación y dejaron en ridículo a quienes impulsaron la fake news

El nazismo fue el mayor mal del siglo XX. Condujo al Holocausto. La muerte de millones de inocentes. No debemos conmemorar a nadie que participó en este terrible episodio. — Mark Kent (@KentArgentina) May 18, 2020 Cuando decimos "Nunca más" refiriendo al Holocausto, no hace sentido conmemorar alguien que, por lo menos, fue un simpatizante con este ideología — Galit Ronen (@GalitRonen) May 18, 2020

La decisión del Gobierno que un posible futuro billete tenga la imagen del Ministro Carrillo, quien admiraba a Hitler, no nos hace bien. https://t.co/VH2QXRDK3b — Claudio Avruj (@clauavruj) May 18, 2020

Anoche me reuní con Jorge Knoblovits, Presidente de la DAIA. Conversamos sobre mi abuelo, Ramón Carrillo, y sobre la responsabilidad en la lucha contra la discriminación en todas sus formas. pic.twitter.com/Juxiu03N1m — Facundo Carrillo ✋🏻🧼🤚🏻😷 (@facucarrillo) May 19, 2020

Me encantaría que ahora @clauavruj salga a pedir disculpas públicas por @infobae después de la difamación y denigración pública que sufrió mi abuelo y toda su familia. Ya te contradijo la DAIA, y te mostramos el regalo de Israel. ¿Qué más querés? https://t.co/zNBs8s5A7N — Ramón Carrillo (@ramcarr95) May 19, 2020

En tiempos en que la difusión de informaciones sin chequear, falaces e infundadas abundan por la pandemia del coronavirus y a pesar de los distintos espacios creados para la corroboración de artículos periodísticos, durante los últimos díasSin embargo,, incluso con el reconocimiento de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).La acusación surgió y creció al trascender que la imagen del ministro de Perón podría ir impresa en los billetes de $ 5.000, que jamás fue confirmado por el Gobierno y que hasta el presidente​ descartó antes y después de la polémica en entrevistas televisivas.Independientemente de esta información no confirmada acerca de supuestos planes para lanzar un billete de ese valor, la figura del popular y prolífico ministro de Perón, que durante su gestión (entre 1946 y 1954) creó más de 230 hospitales entre otros centros de salud,"El nazismo fue el mayor mal del siglo XX. Condujo al Holocausto. La muerte de millones de inocentes. No debemos conmemorar a nadie que participó en este terrible episodio", tuiteó, sin dar nombres pero en clara alusión a Carrillo, Kent. Su par de Israel, Ronen, sostuvo que cuando se dice "´Nunca más`" refiriendo al Holocausto, no hace sentido conmemorar alguien que, por lo menos, fue un simpatizante con este ideología", en presunta referencia al nazismo.Avruj, repudiado en la Argentina por la mayor parte de los organismos de DDHH tras su paso por la secretaría del sector con Macri como mandatario, fue mucho más directo al referirse a información no confirmada e injurió sin vueltas para difundir una nota que firmó en Infobae: "La decisión del Gobierno que un posible futuro billete tenga la imagen del Ministro Carrillo, quien admiraba a Hitler, no nos hace bien".Después de que Ramón Carrillo nieto tuiteara una imagen del regalo del Ministro de Salud de Israel a su abuelo en 1954, a última hora de la noche, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, recibió a Facundo Carrillo, otro nieto del ex ministro de Perón, quien le llevó esa prueba y otra más y además conversó con el resto de las autoridades de la entidad que es el brazo político de las instituciones judías de todo el país, entre ellas su secretario general, Alejandro Zuchovicki, y su tesorero Marcos Cohen.Las pruebas que el joven Carrillo llevó a la DAIA fueron, por un lado, un cofre que en 1954 le regaló a su abuelo el entonces ministro de Salud de Israel, Joseph Serlin. "Un pequeño recuerdo", dice el afectuoso mensaje de Serlín a Carrillo el ministro. También acercó unos escritos que acreditan la relación de Carrillo con Salomón Chichilnisky, otro neurocirujano muy respetado en la época que se convirtió en un gran amigo y colaborador del ministro de Salud, que era el mayor entre once hermanos."Mi abuelo fue uno de los funcionarios de Perón que más impulsó el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, y que se nombrará al primer embajador", dijo el nieto del ex ministro.Tras estas aclaraciones, el presidente de la DAIA dio por terminada la polémica sobre la figura de Carrillo, impulsada en gran medida por el macrismo. Curiosamente, Facundo Carrillo, el nieto del ex ministro que llevó los objetos a la DAIA, es secretario de Atención y Gestión Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, es decir bajo comando de Horacio Rodríguez Larreta.Facundo le dijo a Clarín que "no hay un sólo escrito de él" que demuestre admiración por el nazismo, y dijo que su familia había recibido esta "falsa noticia con mucho dolor".Antes de que esto ocurriera, Ramón Carrillo nieto había mostrado en Twitter las pruebas y cuestionado fuerte a Clarín y Ronen: "Me encantaría saber qué tiene para decir Ronen y Clarín del regalo del Ministro de Salud de Israel a mi abuelo Dr. Ramón Carrillo, en 1954"."Me encantaría que ahora Claudio Avruj salga a pedir disculpas públicas por Infobae después de la difamación y denigración pública que sufrió mi abuelo y toda su familia. Ya te contradijo la DAIA, y te mostramos el regalo de Israel. ¿Qué más querés?", dijo en alusión al ex funcionario de Macri y el portal de noticias.Por su parte Knoblovits, que durante el lunes se negó a opinar contra el ministro Carrillo, dijo a Clarín lo siguiente: "Durante 48 horas estuvimos buscando antecedentes que acreditasen la falsa denuncia sobre Ramón Carrillo. Entendíamos que su nieto tenía derecho a ser recibido y a desacreditar lo que se dijo de su abuelo y a acreditar el vínculo de su abuelo con Israel. Ese vinculo lo comprobamos con el regalo del ministro de Salud israelí y con una carta de su amigo Chichilnisky, quien sostuvo a Carrillo en sus días en Brasil, donde vivió en la pobreza".Luego remató: "Para la DAIA està cerrada la polémica hasta que no se demuestre otra cosa. Pero lo más importante para la DAIA es tener la información adecuada, con las pruebas adecuadas para formar la opinión adecuada".