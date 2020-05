Denuncian graves fake news de Infobae y Perfil engañando sobre las formas de contagio del coronavirus

desnudaron graves fake news de los portales Infobae y Perfil en los que engañaron a sus audiencias sobre las formas de contagio del coronavirus

En un capítulo más de las informaciones falsas que publican grandes medios de comunicación de la Argentina -en muchos casos evidentemente en vínculo con sus líneas editoriales-,Según denunció el sitio Chequeado, ambos multimedios publicaron ayer artículos en los que difundían supuestas novedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales la Covid-19 no se transmite por el aire por lo que el organismo de la ONU había “sentenciado” o “concluido” que no era necesario usar “barbijos u otras protecciones faciales”.Era todo falso. Pero lo grave de la situación es que el engaño se produce en un país, la Argentina, en que el Ministerio de Salud argentino publicó un instructivo oficial que no obliga a usar máscaras caseras, pero sí al uso de tapabocas en el espacio y el transporte público nacional y en casi todos distritos subnacionales, es decir provincias y municipiosPerfil tituló que "la OMS concluyó que el coronavirus no se transmite por aire” y en la bajada afirmó que el organismo "sentenció que no es necesario el uso de barbijos, tapabocas u otras protecciones faciales”. Por su parte, Infobae directamente tituló que "la OMS concluyó que el coronavirus no se transmite por el aire y por eso no es necesario utilizar mascarillas en espacios públicos”.Ambas notas se basan en información vieja, del 29 de marzo último. Tal como mostró Chequeado, en la nota de Perfil se cita un estudio publicado el 17 de marzo último por The New England Journal of Medicine, una revista médica estadounidense. Allí sostenían que el nuevo coronavirus podía permanecer suspendido en el aire en forma de aerosoles (partículas muy pequeñas) por 3 horas.El 29 de marzo la OMS refutó ese estudio. Según el organismo internacional, los resultados fueron hallados en condiciones de laboratorio y al mismo tiempo señaló que “la detección del virus de la COVID‑19 en partículas de aerosol hasta 3 horas después de la nebulización no refleja los entornos clínicos en los que se practican procedimientos que generan aerosoles, puesto que el aerosol utilizado en el estudio se generó experimentalmente”.Hasta el momento, la OMS sostiene que el coronavirus se transmite por gotitas que expulsan los humanos al estornudar, toser o hablar. “Cuando alguien estornuda o tose, puede esparcir gotículas grandes, pero las gotículas no permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo, sino que caen”, explica el organismo internacional. El organismo aclaró al mismo que medio que no hizo ningunanueva declaración. Por eso, insiste en que no recomienda ni desalienta el uso de tapabocas y barbijos no quirúrgicos en personas que no tienen síntomas, y que deja a los gobiernos esa decisión.Según el sitio de chequeos de información, Perfil publicó su nota en Twitter, con más de 145 retuits, y luego eliminó el contenido. Finalmente lo republicó con otro título y otro cuerpo. Infobae no difundió la nota por redes y la última publicación de este artículo -según CrowdTangle, una herramienta para medir el alcance de los contenidos en las redes- fue en su Facebook el último 30 de marzo (este también ya fue eliminado). Sin embargo, la nota publicada en su sitio tenía ayer fecha del 19 de mayo de 2020 y pasadas las 22 horas consignó como fecha el 20 de mayo de 2020. Hoy el artículo tiene la fecha origina del 30 de marzo.