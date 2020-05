Morales reconoció a Moyano las deficiencias en los controles en Jujuy y tuvo que pedir diculpas a los camioneros

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tuvo que dar una respuesta a Pablo Moyano y pedir disculpas a los camioneros por "los inconvenientes y demoras" que se vienen registrando en los controles en el ingreso a la provincia y se comprometió a "disminuir considerablemente los tiempos de espera"

Pablo Moyano: escuché tus reclamos.

Pido disculpas a todos los camioneros por los inconvenientes y demoras en el ingreso a Jujuy.

Me comprometo a aumentar la presencia del personal de salud y seguridad para disminuir considerablemente los tiempos de espera. @pablomoyano_ok — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 23, 2020

Ayer, por ejemplo, se conoció el caso de un camionero que fue retenido un día entero. Jorge Ramón Barrios fue acusado por la administración sanitaria de Morales de tener coronavirus pero, después de muchas horas y padecimientos y un falso positivo, el test definitivo dio negativo

El mandatario radical debió dar ese movimiento discursivo en respuesta a la advertencia formulada ayer por el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, que denunció episodios decontra choferes en distintas inspecciones sanitarias que se despliegan, entre ellas al sur de Jujuy.Moyano exigió ayer a gobernadores provinciales e intendentes de todo el paísy reclamó "el cese de la revisión a la que son sometidos al ingresar con su unidad de carga, lo que implica demoras e imposibilidad de que se bañen, se aseen o se alimenten"., advirtió ayer en un documento el dirigente.Anoche, a través de su cuenta de Twitter, Morales respondió:"Me comprometo a aumentar la presencia del personal de salud y seguridad para disminuir considerablemente los tiempos de espera", agregó en la publicación, en la que etiquetó la cuenta @pablomoyano_ok.Finalmente, señaló que "el control sanitario y el testeo que hacemos a la totalidad de los camioneros que ingresan a Jujuy es fundamental para cuidarlos a ellos y a nuestro pueblo".Desde la Federación Nacional de Choferes de Camiones se exigió ayer "respeto absoluto" a los trabajadores de la actividad, denunciando que en los controles en, entre otros lugares, se viene cometiendoy no se valora "la labor de los camioneros", que "transportan productos esenciales".Se apuntó que los mismos "fueron demorados más de 10 horas para ser revisados" y "que tampoco durante todo ese lapso se les permitió descender del camión para asearse o alimentarse".El camioneroe denunció haber sido usado como "un conejito de indias" por parte del mandatario de Juntos por el Cambio y denunció el deficiente operativo de seguridad y control implementado por la provincia en la frontera con Salta, donde se suelen dar demoras de más de ocho horas."Gobernador, saliste a hablar y me tuviste como un conejito de indias. Dijiste que gracias al procedimiento... ¿qué procedimiento?, ¿estar tirado ocho horas en la ruta bajo el calor? Armaste todo un circo. Te pregunto ¿alguno salió a decir que se equivocaron? Tu dispositivo no sirve", se descargó Barrios tras días de ataques y escraches en redes sociales y medios de comunicación locales.