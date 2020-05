UCA: casi el 80% del AMBA está "totalmente de acuerdo" con la cuarentena por el coronavirus

una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que un 98% avala la cuarentena parcial o totalmente, que el Gobierno extendió por dos semanas, mientras que la opción "en desacuerdo" sólo recolectó dos puntos de adhesión

A pesar de las minorías intensas de algunos sectores del macrismo, libertarios y hasta espacios filo-nazis que militan contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio,El trabajo de la casa de altos estudios se realizó en 500 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del Conurbano Bonaerense, a través de llamados telefónicos realizados entre el 7 y el 10 de mayo.De acuerdo al estudio, en tanto,, como expresan referentes políticos como Patricia Bullrich y mediáticos, como Javier Milei.El estudio indicó que entre las personas que habitan hogares pobres, el porcentaje de adhesión total a la medida sube en promedio del 77,7 al 83,5%, mientras que para sus pares no pobres baja al 75,3%. Curiosamente, medios como Clarín y TN intentan mostrar que los sectores populares no adhieren a las medidas de aislamiento. Incluso la señal de noticias de cables utilizó imágenes de Chile para graficar protestas contra las decisiones de las autoridades que no existieron en el barrio Villa Azul, en el límite entre Quilmes y Avellaneda.Dentro del universo del 20,3% que está parcialmente de acuerdo con el confinamiento, el 15,3% de quienes están debajo de la línea de pobreza se expresaron a favor, mientras que entre quienes están por encima de la misma línea ese porcentaje aumenta a un 22,3 por ciento.Aquellas personas que conviven con niños mostraron una mayor adhesión al aislamiento social y obligatorio, ya que "el 80 por ciento respondió estar totalmente de acuerdo, mientras que el porcentaje descendió a 75,4 por ciento entre los hogares hogares sin niños".Respecto al estrato socio-ocupacional, el estudio de la UCA señala que las personas pertenecientes a los estratos medios no profesionales, obreros integrados y trabajadores marginales "muestran estar más totalmente de acuerdo (alrededor del 80 por ciento) que sus pares del estrato medio profesional".En lo que se refiere a las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno nacional, se registra "un considerable grado de acuerdo por parte de la sociedad", ya que un "62,7 por ciento de las personas que viven en el AMBA se manifestaron totalmente de acuerdo con las mismas, 31,3 por ciento parcialmente de acuerdo, 3,9 por ciento en desacuerdo y 2,1por ciento totalmente en desacuerdo".Esos niveles de acuerdo "no tienen diferencias significativas cuando se los observan al nivel de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense", agregó el estudio.Respecto a la convivencia en el hogar durante la cuarentena, el 87,2 por ciento de las personas residentes del AMBA la evaluó como buena, un 11,3 por ciento la consideró regular y el restante 1,5 por ciento, mala.