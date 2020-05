Imputaron a Macri y Arribas por la denuncia por presunto espionaje ilegal de la AFI a cientos de dirigentes

el fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación en la que quedaron imputados el ex presidente Mauricio Macri; el ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y su ex segunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por presunto espionaje ilegal bajo la intervención de los mails de cientos de dirigentes presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño

A los graves problemas judiciales que ya tienen varios dirigentes de Juntos por el Cambio tras su paso por el Poder Ejecutivo nacional entre 2015 y 2019, ahora se suman nuevas dificultades pero por un escándalo en el que el macrismo ya tiene amplia experiencia:Asimismo, Di Lello imputó también a, ex jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según información de la agencia Télam en base al dictamen entregado al juez federal, a cargo del expediente.Caamaño detectó que fueron pinchados los mails de casi cien personas sin que mediara ninguna orden judicial. Los seguimientos de esos correos electrónicos comenzaron en el mes de junio de 2016, poco meses después de la asunción de Macri. Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas y Majdalani. Figuran desde la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta; hasta el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los legisladores que más investigó los presuntos delitos del macrismo. También hay propios de Juntos por el Cambio, como Laura Alonso y los radicales Mario Negri y Ernesto Sanz. No se salvó ni el periodista ultra PRO Luis Majul.La decisión de Di Lello avanzó luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI -que llegaron en forma física- en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia. La probatoria incluye documentos, pero su núcleo es un disco rígido marca Western Digital, donde la intervención –según dijo, en una revisión de rutina-- halló las pinchaduras. Parte del material había sido borrado, pero debido a que la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria -como lo haría cualquier ciudadano no especializado- el contenido pudo ser recuperado.La gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, como lo indica la Constitución y el organigrama del Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.a los acusados, escribió Caamaño. Bajo la misma normativa, también solicitó la convocatoria de Arribas, Majdalani y, asimismo, pidióPara el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, Di Lello ya avanzó en la solicitud de varias medidas de prueba:Requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados” y también que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.Pidió la realización de pericias informáticas para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.Solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.Si el ex presidente, que actualmente se encuentra en lo que en Juntos por el Cambio llaman "silencio patriótico", debe volver a los Tribunales de Retiro por una causa vinculada a espiar sin permiso a funcionarios, dirigentes o hasta a sus propios familaires, no sería la primera vez. Cabe recordar que el líder PRO asumió como Presidente en diciembre de 2015 imputado por el mismo tipo de hechos.En este caso, por "pinchar" correos electrónicos mientras tramita otra investigación por utilizar información ilegal de organismos como la AFIP para perseguir opositores o incluso famosos como Marcelo Tinelli, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri, Arribas, Majdalani y los demás involucrados en la presunta maniobra de espionaje ilegal.A medida que avancen los pedidos de prueba que hoy impulsó Di Lello y, a partir de esa información, llegue a conclusiones ulteriores, los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con la continuidad de la investigación.