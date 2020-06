Alberto adelantaría el anuncio de la extensión de la cuarentena por dos semanas

Finalmente, para el anuncio de la continuidad de la cuarentena por dos semanas más en la Argentina será bajo un formato similar al que venía eligiendo el Gobierno, pero en este caso el presidente Alberto Fernández habría decidido no dejar esa conferencia de prensa para el fin de semana y haría la confirmación mañana jueves, antes de viajar al interior del país

Funcionarios porteños admitieron en estas horas que presentaron un plan para que reabran comercios de indumentaria y zapaterías

Así, según pudo saber, el mandatario confirmaría. La conferencia de prensa será probablemente en un formato similar al de las últimas conferencias de prensa sobre el tema, en esas oportunidades acompañado por, antes de partir rumbo a La Pampa y Neuquén.La otra opción es que efectivamente el anuncio se realice el sábado, lo que en este caso no revistiría mayores adelantos.En el caso de la provincia de Buenos Aires, la prolongación del aislamiento no incluiría modificaciones generales. El territorio bonaerense, como explican en on y off los funcionarios y voceros provinciales, no es como el porteño. Ni el territorio ni las condiciones de los barrios vulnerables.Por esa razón,. En cambio, lo que viene ocurriendo y seguirá igual es la posibilidad de que actividades industriales continúen pidiendo volver al trabajo a los municipios con los protocolos necesarios y requeridos. También lo pueden hacer los comercios de diversos rubros a nivel barrial.El ministro de Salud provincial,, explicó de forma contundente: “Si levantamos la cuarentena y se dispara el número de contagios, a mediados de julio no nos van a alcanzar las camas disponibles”.La historia es diferente en la Ciudad, territorio que es el único que aún conlleva dudas acerca de cómo seguirá su aislamiento y qué actividades se analiza flexibilizar.Ayer, Larreta terminó su día reunido con Kicillof. En ese encuentro, acercaron posiciones conjuntas y sus respectivas conversaciones posteriores son con el gobierno nacional, por separado. El mandatario bonarense estuvo con Alberto esta mañana y volverá a encontrarse mañana, antes del anuncio.. Es decir, se volvería a vender ropa y calzado a la calle, todavía no está claro si sólo sería vía delivery o con el famoso take off.Según Infobae, Larreta analiza con su equipo un protocolo para abrir otros locales que se encuentran en corredores comerciales que hoy están totalmente cerrados.Todo se terminaría de definir esta tarde, a las 18, cuando Fernández y el dirigente que encabeza el sector "palomas" dentro del PRO se reúnan cara a cara.Mañana por la mañana el jefe de Estado se encontrará con los infectólogos y especialistas, como suele hacer antes de los anuncios, para intercambiar sus visiones con las posturas de los gobernadores e intendentes. Y a las 19 sería el encuentro con los medios para explicar qué se resolvió.Ayer, el ministro de Salud,, había dado indicios cuando planteó que la curva de contagios había evolucionado en forma positiva en los barrios vulnerables.