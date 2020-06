Alberto habló con AMLO y éste habría logrado que bonistas acepten reducir a casi la mitad de la deuda de Macri

el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ofició de intermediador a pedido de Alberto Fernández entre el gobierno nacional y la administradora de fondos BlackRock, la más dura de todas a la hora de ceder ganancias, y que habría altas posibilidades de conseguir una quita de alrededor del 50%

Parece ser que, de cara al final de la negociación entre Argentina y los bonistas privados para conseguir una reestructuración de la deuda externa que dejóy hacerla sustentable, podría haber buenas noticias:AMLO contó que un importante e influyente sector de los acreedores privados de la Argentina estaría dispuesto a aceptar una quita que podría oscilar entre el, es decir alrededor de 10 puntos por encima de la oferta que propone el gobierno de Fernández.El plazo para cerrar el canje vencía este viernes, pero la Argentina, a través del ministro de Economía,, adelantó que se prorrogará nuevamente, con una nueva oferta para alcanzar el acuerdo con los bonistas pero en el marco de una deuda sostenible.El mandatario mexicano aseguró que quien le informó que los bonistas privados estarían dispuestos a esa reducción de casi la mitad de la deuda que mantiene con ellos el Estado argentino a raíz de los préstamos tomados por Macri fue nada más y nada menos que, quien encabeza el fondo de inversiones BlackRock, de quien él es amigo personal.BlackRock es uno de los fondos que más títulos de la deuda argentina posee por la cercanía del bonista con el ex mandatario. Según los cálculos,, según una lista que publicó la agencia Bloomberg.“Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink (CEO de BlackRock) y que ellos estaban buscando una renegociación de su deuda”, contó el mandatario mexicano en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México.Y continuó:López Obrador calificó a su par argentino como una persona “excepcional” que “quiere cumplir” con lo que se pacte en una negociación con acreedores y “no firmar nada que luego se incumpliera”. Después de la conversación con Fernández, “le expliqué a Larry Fink, (que) estaba enterado completamente del asunto y empezaron a hacerle la propuesta”, prosiguió.Según López Obrador, Fernández le dijo que el Estado argentino “ya tenía un dictamen de cuánto (los acreedores) podían reconocer de la deuda” y que él tenía el objetivo de que “se aceptara la propuesta que era, en aquel entonces, pagar el 41 por ciento de la deuda. Una quita del 59 (por ciento) para llegar a un entendimiento”.Luego, añadió, habló con Fink y se enteró que la postura de los bonistas sería de entre el “50 y 55 por ciento, y que así se la transmitió a Fernández. “De todas maneras era una quita. Por un lado 41, luego me enteré que ya no era el 41 sino el 39, y por otro lado de 50 a 55 y ahí estaba, en eso estaba”, indicó el mexicano.BlackRock es la administradora de fondos más grande del mundo y se ha convertido en el principal obstáculo de una solución amigable de los USD 66.000 millones de deuda que el gobierno argentino se propuso restructurar.