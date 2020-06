Latam anunció el cierre de su sede argentina "por tiempo indeterminado" y corren riesgo más de 1700 trabajadores

Latam Airlines Argentina anunció hoy a través de un comunicado el cese de operaciones dentro del país "por tiempo indeterminado", tanto en pasajeros como carga, y argumentó que tomó esa decisión ante "las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia Covid-19"

se ofrecerá soluciones de viajes para todos los pasajeros, que incluyen devoluciones de tickets y otras acciones

, sostuvo la empresa en un comunicado. Latam Airlines Group y sus filiales seguirán operando desde la Argentina para conectar a pasajeros y carga con diferentes destinos de la región y el mundo.Es la única filial regional de la empresa chilena que tomó está drástica medida luego de intentar, sin éxito, reducir salarios al 50 por ciento de su personal y otras medidas que no fueron aceptadas por los gremios ni el Gobierno., pero que tanto Latam Chile, como Latam Brasil y Latam Perú continuarán con sus servicios hacia y desde la Argentina a Brasil, Chile y Perú.Estos vuelos se realizan desde Buenos Aires como desde otros destinos del interior, por ejemplo Córdoba, Rosario, Salta o Mendoza.El comunicado de la empresa señala que “el impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia de Covid-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual, contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial”.Latam Airlines Argentina dejará de volar desde y hacia 12 destinos domésticos (Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia).En tanto, los cuatro destinos internacionales de la filial a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú continuarán siendo operados por las otras filiales del grupo, una vez que se levanten las restricciones dictadas por las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria.Según versiones de fuentes de la empresa a varios medios periodísticos,Se detalló que se habilitará “alternativas para todos”. En el caso de que el ticket se hubiera abonado con tarjeta de crédito, la compañía devolverá automáticamente el monto de la compra dentro de 30 y 45 días al mismo medio de pago y los pasajes internacionales podrán cambiar fechas de vuelo sin costo ni diferencia de tarifa. También se podrá solicitar de devolución del pasaje en millas.Más allá de la conversaciones frustradas con el Gobierno, el destino de la aérea, que opera hace 15 años en el país, está sellado más por la pandemia que por las condiciones locales: en Chile consideran que la transformación de la industria a nivel global será enorme luego de la pandemia y que no habrá recuperación en, al menos, tres años. Así, el contexto local es más que complicado para pensar en esa renovación.