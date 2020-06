17.06.2020 / Coronavirus

Alberto confirmó que Rodríguez Larreta no va hoy a Olivos "porque estuvo con Vidal"

Tras las recomendaciones de los médicos presidenciales de "restringir" su agenda, el mandatario desestimó las especulaciones al asegurar que está "perfecto" y no tiene "un sólo síntoma". Para precisar cómo se cuida, ejemplificó que hoy el jefe de gobierno porteño no irá a la residencia oficial por una reunión prevista porque mantuvo contacto con la ex gobernadora bonaerense.