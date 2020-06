Gallardo quiso criticar al Gobierno por la cuarentena, pero Ginés lo cruzó: "Fue River el que no quiso jugar"

“Lo entiendo. Es un entrenador de fútbol y vive para esto. Entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Me dijo contradictorio, pero fue River el que no quiso presentarse. Tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión y yo cumplo la mía”

En lo que en el mundo del fútbol se leyó como una declaración desafortunada mientras la Argentina atraviesa el posible pico de contagios de coronavirus, el entrenador de River Plate,de fútbol,Con la mesura con que habitualmente se pronuncia en los medios pero con cierta nivel de picante, el funcionario le respondió al "Muñeco":“Todos extrañamos el fútbol, lo sufro y quiero que vuelva cuanto antes. No es un tema de capricho, pero tengo que inducir las cuestiones que tienen que ver con la salud”, completó Ginés en declaraciones a FM 947.Por otra parte, contó que tuvo un "pedido de una reunión por parte del presidente de la AFA (Claudio "Chiqui" Tapia), pero que le dijo "lo que piensa el Gobierno". Y completó: "Estamos preocupados por las aperturas realizadas, no por nuevas aperturas. Por eso, la reunión no se hizo”.finalizó González García.La queja de Gallardo, que habitualmente toma esa actitud desde los micrófonos, protestó porque sus jugadores no pueden entrenar hace tres meses -como el resto de los deportistas de prácticas de contacto- y apuntó contra el funcionario nacional con poca argumentación sanitaria:"No sé si vamos a jugar en septiembre, en octubre o si este año vamos a jugar, eso no lo sé, por eso hay tanta cautela. El mundo nos va enseñando algunas cosas también, de lo queremos ser, de cómo se activó en otros lugares...Tal vez no tenemos que mirar hacia Europa para ver si podemos seguir los protocolos que hacen allá, porque son otras culturas, están en otra etapa diferente", dijo.La respuesta de Ginés refirió a que el propio Gallardo, a principios de marzo cuando aún no estaba decretada la cuarentena, impulsó que River no se presentara unilateralmente a jugar el partido ante Atlético Tucumán correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga. El equipo de Núñez fue el primero en tomar una decisión semejante, sin aviso ni consenso."En ese momento también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta, que para mí no correspondía", le recriminó también, presidente de Lanús e integrante del Comité Ejecutivo de la AFA. También sumó su voz, presidenta de Banfield, que destacó que "la AFA prioriza la salud" por lo que "el fútbol volverá cuando se permita y tengamos las condiciones sanitarias correspondientes.