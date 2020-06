Denunciaron a Vidal y Campbell por violar la cuarentena y la posible difusión del coronavirus

Más malas noticias para María Eugenia Vidal y Alex Campbell, ambos positivos de coronavirus y con problemas judiciales por espionaje ilegal: un abogado ingresó una denucia penal en Comodoro Py contra la ex gobernadora bonaerense y el diputado provincial de Juntos por el Cambio por violación a las normas del aislamiento social, preventivo y obligatorio

Según reveló la periodista Vanesa Petrillo y luego precisó en Radio 10 el letrado, quien impulsó la denuncia, se apunta a que Vidal y Campbell violaron la cuarentena a partir de diversas reuniones,. Cabe señalar que, según la información oficial que se conoce, la dirigente no ocupa ningún cargo público ni realiza trabajos esenciales.El expediente quedó, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9. Vidal y Campbell dieron positivo de coronavirus esta semana luego de haber participado juntos de una reunión en la casa de gobierno de la Ciudad en Parque Patricios. Luego se conoció que Enrique Sacco, pareja de la ex gobernadora, también contrajo la enfermedad. Hoy también se publicó que la madre del periodista deportivo está contagiada y tiene 88 años.La denuncia apunta que se realizaron una reunión social cuando está prohibido por el decreto que impone el aislamiento social y obligatorio. "Uno no puede hacer una reunión por razones obvias de respeto y de cuidado, pero después ves que otro si lo hace" explicó Igolnikov, abogado denunciante."Me enoja que ningún fiscal haya realizado la denuncia", cuestionó el letrado, al sostener que al tratarse de un "delito de acción pública".El abogado dijo que hay "un presunto delito de Campbell como funcionario público" y "como cómplice o partícipe de Vidal", ya que también "cualquiera que por acción u omisión pueda contribuir a la difusión de una pandemia". Según explicó, la ex gobernadora violó la ley, además, porque "las reuniones políticas no están permitidas"."Todos pueden tener coronavirus pero algunos pueden tener coronita", disparó Igolnikov en una fuerte crítica a presuntos beneficios que habría recibido Vidal y otros dirigentes de Cambiemos, de quienes referenció que hicieron varias reuniones.También aparecen mencionados en la denuncia la ex ministra de Desarrollo Social,, y su pareja, el también ex funcionario. De hecho, hasta se menciona la participación de Vidal en el cumpleaños de este último, que fuera jefe de Gabinete provincial.