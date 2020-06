Coronavirus: cuál es el estado de salud de Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal

Imagen de archivo.

En el caso de Insaurralde, hoy recibió el alta de internación y continuará con recuperación domiciliaria, tras haber sido diagnosticado con Covid-19 y luego de haber pasado trece días en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma que permitió su recuperación

Vidal, por su parte, sigue aislada en su casa reponiéndose del coronavirus, a la vez que se mantiene conectada por videollamadas a algunas actividades políticas virtuales, y mientras espera realizarse la próxima semana un nuevo hisopado

Las últimas semanas estuvieron signadas por casos de dirigentes políticos de primera línea que dieron positivo de coronavirus. Es el caso de, actual intendente de Lomas de Zamora y hombre importante del peronismo bonaerense, y de, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.El jefe comunal celebró más temprano el proyecto que impulsó el diputado nacional Máximo Kirchner para promover la donación voluntaria de ese material sanguíneo por parte de pacientes recuperados del nuevo coronavirus. "Excelente iniciativa!", publicó Insaurralde en su cuenta de Twitter desde el cuarto del hospital municipal de Llavallol, donde recibió ese tratamiento.En el posteo adjuntó una nota periodística en la que se transcribe el comunicado que el Frente de Todos (FdT) comunicó en las redes sociales. A partir de ahí, el intendente de Lomas de Zamora compartió en su cuenta de Twitter los posteos que sobre el proyecto de ley hicieron los diputados del FdT y Unidad Ciudadana.El proyecto de ley que presentó el jefe del bloque del FdT cuenta con el apoyo de la oposición, que hace unos días había presentado una iniciativa para la creación de un "banco de plasma de pacientes recuperados de coronavirus".Según confirmaron a Télam fuentes de su entorno, desde el martes de la semana pasada, cuando se conoció su diagnóstico, la ex mandataria provincialLas fuentes añadieron que, entre sus únicas actividades, "de a poco retoma algunas llamadas con funcionarios y referentes sociales". En ese sentido, indicaron que todos los días habla con alguna ONG, comedor o dirigente de barrios populares, con la intención de "tratar de colaborar en todo lo social", luego de que al inicio de la pandemia lanzara una web que recibe donaciones para un lista de organizaciones que prestan ayuda social en este momento.A nivel del PRO, recién mañana la ex gobernadora mantendrá un encuentro -vía la aplicación Zoom- con jóvenes del partido, para "analizar el papel de la dirigencia joven en el marco de la pandemia, siempre con propuestas para sumar", aseguraron las fuentes.También recordaron que la próxima semana la ex mandataria debería hacerse un nuevo testeo para comprobar si el resultado ya es negativo para Covid-19, y luego de recibir el alta médica, abandonar el aislamiento. "Está de buen ánimo pero activa lo justo, porque los médicos le pidieron poca actividad", fue la síntesis de quienes hablan con ella diariamente.Vidal y, otro dirigente del PRO contagiado y que podría ser quien transfirió la infección a la ex mandataria, fueron denunciados penalmente en Comodoro Py acusados de haber mantenido reuniones políticas y personales colectivas prohibidas en el marco de la cuarentena.