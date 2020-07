Tras el repudio viral, Juana Viale tuvo que disculparse por sugerir una renuncia de Alberto o un golpe

Juana Viale usó Twitter para dar marcha atrás en esos comentarios realizados en el programa de su abuela Mirtha Legrand en la pantalla del Grupo Clarín

"Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas", intentó aclarar Viale en un mensaje publicado en la red social Twitter. Y completó: "Pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta"

Después de cuestionar textual y paratextualmente sillegará a, sin aclarar siquiera si se refería a una eventual renuncia o si hablaba de un golpe de Estado, y de recibir duras críticas que se hicieron virales,La actriz, que reemplaza a Legrand debido a la decisión de ésta de resguardarse ante el estallido del coronavirus, tuvo una mesa de invitados ultramacristas el último sábado:Mientras conversaban sobre la actualidad nacional, Viale le consultó a Bárbaro sobre la continuidad de Fernández en el Gobierno, a lo que el ex interventor del Comfer respondió: “Este Gobierno no gana las próximas elecciones”. Pero la nieta de Mirtha no se conformó e insistió: “Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?” . La respuesta de varios invitados la llevó para otras respustas, pero ella hizo gestos de dudas a la vez que decí "sí" en tono interrogativo.Las redes sociales y una buena porción de los medios no la perdonaron y fue duramente criticada. El video y las imágenes de su gesto en el rostro se viralizaron.