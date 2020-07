Juana Viale usó el programa de su abuela Mirtha para poner en duda que Alberto termine su mandato

Juana Viale usó la posibilidad de reemplazar a su abuela Mirtha Legrand en la pantalla del Grupo Clarín para arremeter con una nueva campaña mediática de desestabilización, en el mejor de los casos, contra el presidente Alberto Fernández y la democracia, al sugerir con sus palabras y rostro que podría haber un final anticipado del Gobierno

"¿Y, termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?"

No hay preguntas fuera de libreto o ingenuas, nunca en esta mesa.



Poner en duda si el gobierno de @alferdez , @CFKArgentina termina el mandato , es la pregunta que el Macrismo residual quiere instalar ,aprovechándose de la pandemia , son de terror , pero básicos muy básicos. pic.twitter.com/JSCxz4KOLJ — Cecilia Moreau (@CECILIAMOREAU) July 5, 2020

Rodeada de opositores mediáticos como en cada programa,La actriz tuvo como invitados en la mesa del sábado por la noche a la periodista macrista, el economista liberal, el dirigente opository el abogado ultra liberal. En ese contexto, no dudó en instalar que Alberto podría no "terminar el mandato" como si de una inocente pregunta se tratara, pero sin aclarar si se refería a una renuncia o un golpe de Estado.Luego de que Bárbaro asegurara que "este Gobierno no gana en la próxima elección", Viale no tardó en lanzar con un extraño gesto en el rostro:Oliván le respondió que Fernández no dejaría antes el Gobierno., completó, para que su respuesta negativa no haga confundir al público acerca de su adherencia macrista.La cámara no ponchó a la periodista y se quedó con la actriz, que mostró una particular cara de rechazo a la intervención mientras meneaba la cabeza de lado a lado.