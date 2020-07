La muerte de Gutiérrez: el audio en que revela que declaró amenazado por el macrismo y el pedido de disculpas a CFK

dos revelaciones de las propias palabras del asesinado Fabián Gutiérrez que exponen -aún más- que no sólo no hizo ningún aporte contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de las fotocopias de lo Cuadernos, sino que además se presentó como imputado colaborador amenazado por "gente pesada" del gobierno de Mauricio Macri, con lo que se viene todavía más abajo la operación del macrismo para sugerir que fue un homicidio con motivos políticos y no un caso policial sin ese móvil involucrado, como sostiene la Justicia

Gutiérrez revela el amedrentamiento que sufrió y que lo llevó a participar como imputado colaborador en la causa de los Cuadernos

🔴 #EXCLUSIVO | @gatosylvestre muestra el audio de Whats App que le había mandado Fabián Gutierrez y muestra la prueba de las extorsiones que recibía para declararse como arrepentido #MañanaSylvestre | https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/SGnFbO7d6Z — Radio 10 (@Radio10) July 6, 2020

en aquel entonces Gutiérrez se acercó a hablarle y le dijo que declaró bajo amenaza sobre él y su familia por parte de "gente pesada" del gobierno de Macri, y que esa situación lo empujó a ser imputado colaborador bajo la presión del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio

En las últimas horas se conocieronPor un lado, el periodista Gustavo Sylvestre reveló el, quien fue hallado asesinado este sábado en Santa Cruz y, por ahora, con una investigación judicial que sugiere hipótesis vinculada a relaciones personales y posibles temas económicos.En el audio,. En esa declaración, de todos modos, el ex secretario sólo dijo que vio "bolsos", que no le constaba que tuviera dinero, y desestimó y probó que no le dio las famosas bolsas de dinero aen la Ciudad de Buenos Aires, versión que este último y Cambiemos impulsaban., dijo en el audio enviado a Sylvestre.Cuando se conoció el asesinato de Gutiérrez, además, la humorista, abogada y conductora de radio, más conocida por su nombre artístico La rubia peronista, hizo público en su cuenta de Facebook un posteo donde contaba un antiguo encuentro con el ex secretario de Cristina en El Calafate, después de la presentación de su espectáculo "Gorilas abstenerse" en esa ciudad de la provincia de Santa Cruz.Según relató,"Entiendo lo que me planteás pero quisiera que te pongas en mi lugar, cuando gente pesada del gobierno (en ese momento PRO) me amenazan a mí y a mi familia si es que yo no colaboro. Yo no me arrepiento de nada y nada tengo que decir de Néstor y Cristina, de hecho por eso estoy acá, por eso vine a ver tu show por el coraje que vos tenés, el coraje que a mí me hace falta para hacerme cargo de mi vida. Me amenazan con hacer circular videos privados teniendo relaciones con hombres, porque soy gay pero nunca tuve la fortaleza de afrontarlo, me amenazan con que algo malo le va a pasar a mi familia, yo le pedí perdón a Cristina y espero que me entienda, tuve que decir cosas que no son porque tengo miedo", le dijo el ex secretario de Cristina a González, tal como esta última contó en Facebook.La rubia peronista sostuvo, además, que tieneEn las últimas horas, la agrupación Juntos por el Cambio emitió un polémico documento en el que vinculó a la muerte de Fabián Gutiérrez con nexos políticos, un hecho que el presidente Alberto Fernández salió a desmentir y no dudó en calificar como de “miserabilidad absoluta”.El cuerpo de Gutiérrez fue hallado con signos de haber recibido golpes y puntazos en el cuello. La causa está caratulada en sede judicial como "homicidio agravado por alevosía".