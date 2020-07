Espionaje ilegal: maniobras de Arribas para ser investigado por Stornelli y de Majdalani para quedar impune

La cúpula de la AFI de Mauricio Macri está claramente en la mira judicial por los escándalos del espionaje ilegal de 2015-2019, pero, con el sello de las artimañas típicas de Juntos por el Cambio, busca que la investig ación se cierre o en su defecto pase a las manos amigas de Comodoro PY

El planteo formulado por la defensa del empresario del fútbol de que el caso pase a la justicia federal porteña cayó por sorteo en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien "dejó correr la pelota" y antes de pasó vista al fiscal Carlos Stornelli, según pudo saber Télam de fuentes judiciales

Majdalani presentó un escrito en Py con dos ideas: mudar la causa que refiere a hechos nuevos desde Lomas de Zamora a esos tribunales de Retiro y que no se la investigue por el espionaje al Instituto Patria bajo el argumento de que ya fue sobreseída por el juez Marcelo Martínez de Giorgi

Esto significa que Majdalani dice que ya fue sobreseída por los mismos hechos por los que Auge quiere investigarla, pero ese sobreseimientos fue fabricado por ella misma con documentos truchos que también ella misma produjo

Por un lado,, donde esa determinación recayó en las manos de la jueza federalquien a su vez pidió opinión al fiscal procesadopor delitos similares en los tribunales de Dolores. Por otro,El extitular de la AFI, elegido para ese cargo por Macri -según sus propias palabras- por ser el "amigo más acostumbrado a las trampas"-, está imputado en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra la vicepresidenta.Arribas realizó hoy una presentación ante la Cámara Federal porteña para que ese expediente pase de la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales federales de Comodoro Py.. En ese expediente, el ex emplado de Macri en Boca está procesado por integrar una presunta banda que operaba espionaje ilegal y extorsiones a empresarios para perjudicar a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas y sus fueros como fiscal están sólo atados a la estadía del jefe de los fiscales interino que dejó Cambiemos, Eduardo Casal.El planteo de inhibitoria presentado por Arribas se suma a uno anterior formulado por la también imputada ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, que sostuvo que no pueden ser juzgados por espionaje ilegal dado que habían sido sobreseídos en una causa previa tramitada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por la detección de un auto de la central de espías frente al Instituto Patria en 2018.El mismo día que el juez lomensela citó a indagatoria,Es cierto que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El problema es que el juez, y así lo hizo saber en el escrito con que los citó a declaración indagatoria.Es que existen esos papeles que revelan que Majdalani y Gustavo Arribas falsearon informes oficiales para obtener ese sobreseimiento y que fueron parte de maniobras de espionaje ilegal que exceden al Instituto Patria.Augé detalló que Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Arribas y Majdalani basado en documentos fraudulentos. "El sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria en el marco de la causa 13.066/2018, y que el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 de CABA fundara en una más que ligera certificación Actuarial, efectuada sobre la causa 82.441/2017 (la causa G-20 que manejaba el juez Federico Villena), donde las falsedades documentales habían confluido y dado forma, con el único fin de lograr un sobreseimiento por esos hechos”, escribió el magistrado ayer.En la denuncia original del espionaje al Instituto Patria y a CFK, la actual interventora de la AFIhabía remarcado que era un “sobreseimiento express”. Un sobreseimiento que no fue apelado.No es novedosa esta idea del macrismo de empujar las causas sensibles a su favor o en contra del peronismo a Comodoro Py. Justamente, y casi como hermanado con lo ocurrido hoy, es la misma que intentaron con otro caso de espionaje ilegal, el que investiga el juez Ramos Padilla en Dolores. Allí está investigado por los mismos delitos Stornelli, fiscal que opinará acerca de si Arribas debe ser investigado en Retiro o Lomas de Zamora.