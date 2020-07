"Stop and go": las razones de Alberto para el anuncio de la flexibilización de la cuarentena a partir del sábado

¿cuáles son las razones del Gobierno para decidir una mayor apertura de la cuarentena?

pero reiteró -y con eso dio un indicio de la flexibilización que vendrá- que para la toma de decisiones no es sólo "números" lo que se analiza, "sino también variables sociales y económicas"

"Si en 20 o 25 días se desbanda todo no quedará otra que volver a restringir. Esto es lo que le viene pasando al mundo, no tenemos nada que inventar"

"Casi 120 días es mucho tiempo, tanto por el aspecto económico como desde lo psicológico. La gente ya no puede cumplir de forma estricta como lo hacía al comienzo. Somos conscientes de eso", dicen en Casa Rosada, en un entendimiento de que el "acatamiento social" es, a esta altura, de difícil cumplimiento

tienen claro la verosimiltud que tiene lo que dicen los políticos: es difícil el "acatamiento social" de una cuarentena sin pausas y es viable la hipótesis del "stop and go"

Está. Sin embargo, ayer se conocieron números récord de casos positivos y muertes en 24 horas y también que el uso de camas de terapia intensiva de adultos está alcanzando números preocupantes. Entonces,El jefe de Estado encabezó hoy una reunión con el comité de expertos que viene asesorándolo desde la llegada de la pandemia al país, compuesto por asesores médicos y científicos, con el fin de avanzar en la definición de las características que tendrá la nueva fase del aislamiento obligatorio, que comenzará el sábado.Al mediodía, al ingresar a la residencia de Olivos, el ministro de Salud,, reafirmó que "no hay una vacuna mejor que el aislamiento" en las casas y declaró que no le gusta "la palabra flexibilización"., advirtió,Del encuentro, que se realizó en la residencia de Olivos, participaron la embajadora especial de la OMS-OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses, y los especialistas Pedro Cahn, Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Pablo Bonvehi y Javier Farina.También fueron parte del análisis sobre la situación epidemiológica en el país, el ministro de Salud, Ginés González García; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y los secretarios de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y general de la Presidencia, Julio Vitobello.Según el Ministerio de Salud, hasta esta mañana la ocupación de camas UTI adulto por todo tipo de patologías arrojaba los siguientes datos: CABA: 73,1%, AMBA: 63,7%, GBA: 58,4%,Total país: 53,7%, PBA: 51,1%, total país (sin AMBA): 45,4%.El trascendido de muchas fuentes es que Fernández,abrirán la cuarentena en el AMBA a partir del sábado, cosa que anunciarán juntos mañana. La hipótesis que manejan hace tiempo, aunque con diferencias en cuanto a los "cuándo", ahora ya es más bien una certeza: si la curva de contagios toma una velocidad incontrolable tras una apertura del aislamiento, habrá que retroceder, porque el "Stop and go" es inevitable., le dijo a La Nación un funcionario la cartera sanitaria que dirige González García.Es así que la decisión casi tomada de flexibilizar y volver a un esquema similar a "fase 3", con variantes en funciones de locaciones, tiene que ver con esos dos factores que mencionó este mediodía, las motivaciones "sociales y económicas".. Ahora, con el sistema sanitario en condiciones mucho mejores que las heredadas, con números que indican que se salvaron miles de vidas, sí se puede apelar a un mensaje de responsabilidad individual.Entonces es que, sobre todo, la de flexibilizar la cuarentnea es una decisión política, ya transcurridos 119 días de cuarentena y de casi tres semanas de confinamiento estricto.El Presidente sostuvo hoy que entiende la demanda de "los argentinos que reclaman salir, con mucha razón, y necesitan trabajar para sobrevivir", pero insistió en que "el riesgo existe y nadie está a salvo" en el marco de la pandemia por coronavirus., repitió Fernández en una entrevista con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, transmitida esta tarde por FM JAI.No obstante, admitió ciertos elementos que dejan ver lo que anunciará mañana, ya que afirmó queReiteró la necesidad de "cuidar la salud de la gente" ya que "no hay remedio, ni vacuna, ni medicamento para curar" y, asimismo, cuestionó a los que dicen que "la cuarentena supone un nivel de afectación de la libertad"."La libertad tiene sentido si uno está vivo, por lo tanto para cuidar la libertad, cuidar la vida, hay que privilegiar la salud", enfatizó Alberto, como viene sosteniendo desde el anuncio de la cuarentena estricta que inició el 1 de julio.Ayer, el jefe de Estado se reunió con el gobernador bonaerense Kicillof y el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. Avanzaron en el diálogo sobre la nueva fase de cuarentena en el AMBA, que involucra a ambos distritos y donde se sitúa el principal foco de contagios y muertes por la pandemia en el país, que anunciarán mañana.Las otras zonas con cuarentena estricta son Resistencia, General Roca y la ciudad de Neuquén, mientras que el resto del país está bajo la modalidad de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo), ya que los contagios han ido disminuyendo paulatinamente.No hay una respuesta que sea del todo satisfactoria. Esa es la conclusión. Y no es incapacidad de los especialistas argentinos. Son las dudas que se dejan ver en todo el mundo ante una pandemia que lleva sólo siete meses en todo el mundo.Si bien los números inquietan, los que saben señalan que la cuarentena también trae aparejada otros problemas vinculados al plano social, afectivo y económico. También remarcan que el movimiento de la población, de a poco, adquiere una dinámica propia, más allá de las decisiones de las autoridades. Es decir,, dijo a La Nación Pablo Scapellato, infectólogo, mimbro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).Aunque el especialista destaca que no hay una respuesta absoluta: "También es cierto que a esta altura chocan los enunciados con la realidad, porque esta última profundización de la cuarentena no restringió mucho el movimiento de la gente".Si bien el confinamiento de los argentinos lleva más de tres meses, basándose en las cifras sanitariasHoy por la mañana, el infectólogo Tomás Orduna, uno de los médicos que asesora al Gobierno ante la pandemia, habló sobre las cifras que se conocieron ayer de la pandemia en el país, y afirmó que se trató de un golpe muy fuerte justo en medio de la confección del nuevo plan de cuarentena para implementar a partir del fin de semana. De todas maneras, confirmó que la decisión de flexibilizar "ya está tomada".del aislamiento, declaró Orduna en diálogo con la radio AM750. Aunque desde el Gobierno indican que si los número empeoran, habrá que volver atrás.Por su parte, Ricardo Rüttimann, médico pediatra e infectólogo, miembro de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos y de la SADI, explicó: "Yo creo que mirar las fotos día a día es complicado. Hay que mirar la película y se ve que hace 10 días se mantiene en el promedio de casos. Me parece que no hay que guiarse por estos grandes saltos, sino por las tendencias a lo largo de las semanas. Porque el número de casos también varía según cuántas personas se testearon y eso cambia por un montón de variables. Me inclino más por ir hacia una etapa de más apertura".Con el aval especialista, los funcionarios creen que, a pesar del récord de 4250 casos de ayer, existe un margen de acción y no es un contrasentido abrir. "Cantidad de camas de terapia intensiva, velocidad de contagio y cantidad de días necesarios para duplicar", sostienen en Casa Rosada."Crecen los casos por el mayor nivel de búsqueda, pero a su vez hay muchos casos leves. Lo que vemos es que el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva no se está saturando, está relativamente estable", agregó el asesor de Alberto Fernández. Acotó que la tasa de duplicación de casos en el AMBA está en torno a los 18 o 19 días.La evaluación que se hizo es que la cantidad de casos confirmados en el reporte oficial de ayer subió, en parte gracias a la búsqueda activa de positivos a través de los operativos del Detectar. Y que por lo tanto muchos de los casos son leves, no requieren hospitalización. Quizás, incluso, nunca hubieran salido a la luz.