Deuda: proyecto para deuda local, éxito en canje de bonos en dólares bajo ley argentina y presión sobre Blackrock

decisiones, medidas y avances vinculados con solucionar de cara a la pospandemia la problemática del elevado endeudamiento que heredó de la adiministración de Mauricio Macri: envió al Congreso un proyecto de ley de propuesta de reestructuración de USD 46.000 millones en bonos ley argentina, bajo tratamiento similar a lo ofrecido a los acreedores bajo ley extranjera, y hoy canjeó USD 4.109 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación local

En ese camino, hoy el Frente de Todos consiguió un éxito: Economía canjeó USD 4.109 millones de bonos en dólares emitidos bajo legislación local por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024

El proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo envió anoche al Congreso para reestructurar los USD 46.000 millones del tramo de la deuda pública emitida bajo legislación local propone un canje similar al ofrecido a los bonistas bajo ley extranjera. Los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo. La iniciativa consta de ocho artículos y una serie de anexos donde se detallan las características de los bonos a ser elegidos. En los considerandos, el proyecto sostiene que esta propuesta se alinea con la oferta de reestructuración de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, incorporando incluso opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda. Con este proyecto, se confirma la firme idea que tiene el ministro de Economía de darle "igual trato" a todos los inversores que tienen deuda en dólares, sin importar la legislación bajo la cual fue emitida. Por eso, aquellos acreedores que tienen deuda en moneda extranjera que no entran en la negociación que está llevando adelante el funcionario con los bonistas externos, de todas formas serán alcanzados por los términos de un eventual acuerdo. Argentina propuso el canje a excepción del bono a 2046. A su vez, incluye como condimento una opción para que puedan optar por canjear sus bonos por títulos en pesos con ajuste por CER los tenedores de Letes, AO20, AY24 y BONAR 2023, además de los AY20 y AD22 que tiene el sector público. Si bien se esperaba que el proyecto de ley se envíe después de cerrado el capítulo externo, el debate de esta propuesta para los acreedores bajo ley local en el Congreso es un mecanismo de presión valedero para los bonistas duros por los incentivos que propone para quienes acepten al comienzo. El Palacio de Hacienda considerará con un bono a 2030 al 1% el interés corrido de cada título elegible desde la fecha de último pago hasta el 4 de septiembre de 2020 si los bonos son presentados antes de la fecha límite. En cambio, sólo será hasta el 6 de abril si se acepta el canje después. Ahora el Legislativo deberá debatir este proyecto, que se descuenta será aprobado para que el Gobierno realice la presentación formal a los bonistas en agosto. La cartera que dirige Guzmán informó también que recibió 955 órdenes de compra por dos bonos, por un total en Valor Nominal de $ 268.937 millones, el cual se adjudicó en su totalidad. Los títulos canjeados fueron 12 Letes por US$ 3.689 millones, en 671 órdenes recibidas, Bonos Dual (AF 2020) por otros 18,4 millones, y 210 órdenes; Lelink por US$ 400 millones y 70 pedidos; y US$ 47.000 en cuatro ofertas por el Bono del Tesoro Nacional vinculados al dólar con vencimiento 2021. Entraron a este canje varias ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados"; y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo. Para lograr ahora esta adhesión, Economía entregó $ 268.937 millones, el 30 % de ellos a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y el otro 70% por un título similar, también ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.