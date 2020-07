Alberto reveló cuándo se presentan dos proyectos clave: aporte extraordinario de ricos y reforma judicial

El Presidente no tuvo una de sus mejores semanas en lo que hace a la política al interior del Frente de Todos. En esa ventana temporal, surgieron cuestionamientos por las reuniones que el mandatario mantuvo pero, principalmente, se trata de dudas acerca de la profundidad y la velocidad para el impulso de medidas que al menos una porción importante de los integrantes del espacio considera impostergables. Alberto Fernández las calificó ayer de "opiniones diferentes" y celebró que se produzcan, pero además hoy también reveló cuándo se presentarán en el Congreso dos de esas iniciativas centrales, como la del aporte extraordinario de las grandes fortunas ante la pandemia del coronavirus y la reforma judicial.En una entrevista con Página 12, el jefe de Estado adelantó que el oficialismo llevará en los próximos días al Congreso el proyecto para establecer un bono extraordinario de los más ricos, en el marco de las dificultades económicas generadas por la pandemia de la Covid-19."Tiene todo mi apoyo. El momento de la presentación no depende de mí", afirmó Fernández en referencia al proyecto y los tiempos de trabajo del Congreso en el marco de la pandemia, y agregó que "es una idea que surgió en Diputados y a mí me parece buena"Respecto de las demoras para la presentación de la iniciativa, el mandatario insistió en que "hay que tener en cuenta el problema de funcionamiento del Congreso", ya que es necesario "reunir a 257 personas"."Creo que lo tratarán ahora junto con la moratoria que hemos presentado porque se reúnen las mismas comisiones. El tema no está frenado. El proyecto lo hablé con Máximo (Kirchner), lo hablé con (Carlos) Heller, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que están proponiendo. Tienen todo mi apoyo. El momento de la presentación no depende de mí", enfatizó el Presidente.Respecto de la reforma judicial, Fernández también anticipó que la iniciativa que se presentará en el Congreso esta semana. Espero mandarla esta semana", dijo."En la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de Capital Federal a la Ciudad Autónoma, lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos Aires y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal. Un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py", precisó el jefe de Estado.En el mismo sentido, señaló que el proyecto "es muy ambicioso, tan ambicioso como necesario porque la justicia federal tiene un funcionamiento defectuoso" y precisó que incluye "una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera", con "más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales"."Hay una serie de problemas que que debemos abordar. Ejemplo: ¿la Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario. ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa? ¿Vamos a poner el juicio por jurados una vez por todas? Todo eso va a ser objeto de análisis en un Consejo que me asesore durante 60 días", dijo el Presidente, aunque sobre lo último no quiso adelantar quiénes integrarán ese consejo.