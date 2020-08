Alberto pidió no "relajarse" ante la reapertura de nuevas actividades en la Ciudad que confirmó Larreta

el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuvieron un cordial contrapunto, pero contrapunto al fin, respecto de la reapertura de actividades en la Ciudad que el dirigente PRO confirmó esta mañana

A casi 24 horas de haber anunciado en conjuntola continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio,El mandatario nacional reafirmó su postura con respecto a mantener la cuarentena más restrictiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y afirmó que, si comienza a haber una reapertura de los comercios, la sociedad comienza a relajarse y a circular con mayor frecuencia., ejemplificó Fernández en diálogo con El Destape y aclaró:El ejemplo que brindó, justamente, tiene que ver con los negocios que Larreta reabrirá a partir del lunes. Por eso, acerca de la situación puntual en Ciudad, agregó: "Es cierto que en la Ciudad el crecimiento es más paulatino que en la Provincia, pero también es cierto que tiene la mayor cantidad de casos y que en cada manzana hay 5 infectados. Por eso hay que ser muy cautos en estos quince días que empezamos".En este sentido, explicó que en CABA el crecimiento es más limitado, "pero es crecimiento: no es que tenía 1200 casos y ahora tiene 800"., afirmó el Presidente y dijo que "por más que me digas 'a cielo abierto las posibilidades de contagio son menores', yo sí he visto que aumenta la circulación y aumentan los contagios".El Presidente contó que "cada 24 días estamos duplicando el número de muertes" y dijo que "es un dato que tenemos que tener presente". Por eso, advirtió: "Si seguis haciendo las mismas cosas, no pienses encontrar distintos resultados"."Yo entiendo toda la explicación humana, psicológica porque consulto y escucho. Yo también tengo un hijo de 25 años que está encerrado y no la pasa bien pero es lo que nos ha tocado en suerte y la única forma de evitar los contagios es quedarse en sus casas. No hay otra forma", dijo para manifestar que comprende el cansacio de la gente.En la mañaan Larreta confirmó en conferencia de prensa desde la sede del Gobierno porteño la apertura de nuevas actividades en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la semana que viene, más precisamente el lunes, cuando podrán abrir nuevamente comercios ubicados en grandes avenidas de la Capital Federal.En ese marco, confirmó que el lunes 3 de agosto se completarán las medidas previstas en la primera etapa del plan de reaperturas anunciado por el Gobierno porteño que prevé la habilitación a abrir a los comercios situados en avenidas de alta circulación, pero remarcó que no se incluirán los centros de trasbordo como Retiro, Once y Constitución, ni la avenida Avellaneda.El esquema permitió ya la apertura de comercios de cercanía, la ampliación de los días para la salida de niños y niñas en parques y plazas y la práctica deportiva al aire libre., dijo y agregó que "cuando podamos dar certidumbre" para el resto de las actividades que permanecen cerradas por la cuarentena "lo vamos a hacer, pero eso va a depender de cada uno de los vecinos y vecinas".A partir del lunes 3 de agosto, en Ciudad de Buenos Aires reabrirán los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día. No incluye a los Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y zona de Once.Los comercios minoristas de cercanía en avenidas, incluyendo a los rubros de indumentaria y calzado, que volverán a abrir son los ubicados en:- Microcentro: en el sector comprendido por el polígono: entre Rivadavia, Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe, Florida, San Martín y Av. Leandro N. Alem.- Av. Cabildo, entre Virrey del Pino y Av. Olazábal.- Av. Córdoba, entre Lavalleja y Thames.- Av. Jujuy, entre Cochabamba y Av. Juan de Garay.- Av. Santa Fe, entre Cerrito y Uriburu, y Av. Callao entre Marcelo T. de Alvear y Arenales.- Av. Santa Fe, entre Pte. José E. Uriburu y Laprida, y Av. Pueyrredón entre Arenales y Marcelo T. de Alvear.- Av. Santa Fe, entre Laprida y Jerónimo Salguero, y la Av. Coronel Díaz, entre Beruti y Güemes.- Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Aguirre y Camargo, y la Av. Corrientes, entre Julián Álvarez y Acevedo.- Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Av. Santa Fe y Paraguay.- Av. Corrientes, entre Cerrito y Boulogne Sur Mer.- Av. Acoyte, entre Av. Rivadavia y vías del FFCC Sarmiento, la Av. Rivadavia entre Av. La Plata y Del Barco Centenera, y la Av. José María Moreno, entre Av. Rivadavia y Guayaquil.- Av Corrientes, entre Av. Federico Lacroze y Maure, y Av. Federico Lacroze, entre Av. Corrientes y Av. Forest.- Av. Santa Fe, entre Gurruchaga y Av. Juan B. Justo.