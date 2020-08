INDEC: la industria frenó la caída en junio, mejoró contra mayo y hasta registró subas interanuales en sectores

es que el trabajo fabril frenó su caída en junio respecto del año pasado, mejoró contra mayo y hasta registró por primera vez en varios meses subas interanuales en ciertos sectores

Las flexibilizaciones al aislamiento social preventivo y obligatorio pero conservando la cuarentena para combatir el coronavirus surtieron el efecto deseado en términos económicos, como se manifestó en la actividad industrial durante junio:Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la industria manufacturera mostró una recuperación mensual del 13,8% en junio contra mayo. Si bien se observó una caída del 6,6% respecto al mismo mes de 2019, el retroceso interanual fue el más leve desde febrero, cuando todavía no había llegado la pandemia al país.Los datos arrojados este miércoles por el organismo estadístico señalan que el sector de alimentos y bebidas tuvo un alza del 4,8%, respecto a junio del año pasado, mientras que el de sustancias y productos químicos percibió una mejora del 7,6%. Se trata de un dato alentador, como indicó Ámbito Financiero, ya que desde febrero que no se verificaban crecimientos sectoriales interanuales.Las subas estuvieron impulsadas, por un lado, por un incremento en la producción de productos farmaceúticos, jabones, detergentes y productos personales, que marcaron variaciones de entre 11,7% y 15,2%. Por otro lado, dentro de los alimentos, se destacó la fabricación de vino, que trepó un 30,8%, y la de lácteos, que ascendió un 12,3%.En el sector por sector en cuanto al análisis interanual y excluyendo a Alimentos y Químicos, “Productos de tabaco” subió 87,5%; “Productos textiles” cayó 11,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado” se desplomó 38,9%; y “Madera, papel, edición e impresión” exhibió una caída del 1,5%.En tanto, “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” bajó 11,8%; "Productos de caucho y plástico” registró una baja de 5,4%; “Productos minerales no metálicos” del 14,0%; “Industrias metálicas básicas” tuvo una merma de 36,8%; “Productos de metal” cayó 18,0%; y “Maquinaria y equipo” al 5,3%,Otro elemento relevado por el INDEC que expone perspectivas positivas tiene que ver con que en junio solo el 6% de las fábricas manufactureras estuvo sin ningún tipo de actividad, aunque sólo el 46% operó en las condiciones previas a la pandemia. Mientras tanto, el 48% restante funcionó parcialmente.