Alberto anunció extensión del aislamiento hasta el 30 de agosto y la vuelta a fase 1 en "zonas rojas"

el presidente Alberto Fernández extendió hasta el 30 de agosto las medidas restrictivas en el marco de la pandemia por coronavirus, en un mensaje transmitido en vivo desde la Quinta de Olivos, donde estuvo acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Luego de 147 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio,, destacó el jefe de Estado, que celebró la posibilidad de que la Argentina produzca la vacuna de Oxford junto a México, pidió a los argentinos seguir cuidándose y aclaró que“Con la vacuna tenemos un horizonte más fuerte”"El problema está presente, en muchos lugares el riesgo aumenta y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros""No estamos en condiciones de disponer con quiénes nos encontramos sin que ello suponga un riesgo"“El mundo enfrenta una enfermedad y el único remedio que ha encontrado hasta aquí es preservarse evitando el contacto con otros”"Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentena, y la realidad es que cuidarnos está en nuestras manos""Los sistemas de salud empiezan a mostrar niveles de ocupación preocupantes""Los problemas de contagios ocurren generalmente en los encuentros sociales que uno no puede dominar""La circulación local del virus hoy alcanza 14 provincias argentinas""Estoy feliz que se haga en mAbxience el componente central de la vacuna, que es un laboratorio argentino que con Axel inauguramos el comienzo de la gestión en la provincia de Buenos Aires""Estamos trabajando para tener lo antes posible la vacuna y confío en que esté durante el primer trimestre del año entrante""Lo que hicimos no fue en vano, tuvo sentido y somos uno de los países con menor cantidad de muertes por cada millón de habitantes""Hoy tenemos un problema muy serio y es que se ha expandido en todo el territorio el virus""La expansión del virus ha hecho que las camas empiecen a ocuparse otro ritmo y nos exija reclamar más cuidados""Todos los gobernadores atribuyeron el aumento de los contagios a la mayor circulación""La Ciudad de Buenos Aires ha logrado como amesetar los contagios en un número alto y confiamos, con el jefe de gobierno, que esa meseta empiece a bajar en algún momento""Les pido que entendamos que estamos muy lejos de tener el tema resuelto""Debemos ser muy cuidadosos y por encima de cualquier discurso de ocasión esta es la realidad""La ocupación de camas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 75% , en AMBA del 68% y en el total del país es casi del 60%. Les pido que este dato no lo olviden porque acá está el cuello de botella""Quiero poder cumplir con el objetivo que nos fijamos que es que ningún argentino que se enferme carezca de atención médica y que el Estado le pueda dar la atención médica que merece""Vamos a mantener hasta el 30 de agosto el sistema que hoy tenemos con algunas correcciones""Vamos a habilitar algunos deportes individuales. A los que los practiquen les pido que no tengan un tercer tiempo de encuentro social. Fuera de esos casos el resto vamos a seguir igual""No me obsesioné con la cuarentena. Estoy obsesionado con la salud de los argentinos Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena""Nosotros nunca restringimos libertades. Acá no está en juego la libertad"