Insólito: para disimular su ausencia, Esteban Bullrich dejó una foto suya de fondo en plena sesión

Si puso una gigantografía suya para cuando no habla, es el Messi del Zoom. pic.twitter.com/EeDLgNOyNs — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) August 19, 2020

Parece ser que quedaron lejos los tiempos en que Juntos por el Cambio reclamaba eufóricamente la vuelta del trabajo presencial en el Congreso. Al menos es raro ese pedido, si de forma virtual no tienen ganas de trabajar.La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado está reunida hoy para incorporar modificaciones y avanzar con la firma del dictamen del proyecto de reforma judicial propuesto por el Gobierno. La idea es llevar al recinto la iniciativa la semana próxima.Ante esta situación, JxC ya le exigió al presidente"retirar" el proyecto. Parece que tampoco, entonces, quieren trabajar. Entre los miembros de la sesión virtual de comisiones está Bullrich, representante del macrismo en la Cámara alta por la provincia de Buenos Aires.La sesiones se realizan en una plataforma similar a Zoom, que permite determinar fondos, herramienta que el ex ministro de Educación utilizó para intentar disimular sus ausencias al trabajo. "Sigan el recuadro abajo a la derecha de Esteban Bullrich. Si puso una gigantografía suya para cuando no habla, es el Messi del Zoom", tuiteó el periodista Sebastián Iñurrieta con una breve captura del video.La realidad es que se veía un Bullrich sentado detrás del Bullrich que se movía y hablaba. Exactamente sentados igual y en el mismo lugar, pero con diferente atuendo.