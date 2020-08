Espionaje ilegal: la Justicia le negó a Arribas la salida del país por dos meses para vender jugadores

Pésimas noticias para el jefe de los espías durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la causa por el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner: la Justicia federal le negó a Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI, la posibilidad de salir del país, que el "amigo más acostumbrado a las trampas" del ex presidente había solicitado para ir a Brasil -que no tiene tratado de extradición con la Argentina- y Europa para vender jugadores de fútbol

El juez federal de Lomas de Zamorarechazó hoy el pedido del procesado ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, quien quería salir del país en el marco de sus tareas como representante de jugadores de fútbol, informaron fuentes judiciales., que tiene a su cargo la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal, le denegó el permiso y, en línea con lo que habían dictaminado los fiscales del caso,El amigo personal de Macri, quien también está denunciado por el espionaje ilegal pero aún no se avanzó sobre su figura en la investigación, tiene en su contra una restricción de salir del país luego de ser procesado por supuesta inteligencia ilegal al Instituto Patria y el domicilio de la Vicepresidenta.Según trascendió,“A los fines de cumplir con mi tarea como representante, resulta indispensable hacer saber al Tribunal que el 4 de agosto de 2020 se abrió el libro de pases de futbolistas profesionales en las ligas europeas, que cierra el venidero 5 de octubre en las ligas europeas en general y el 16 de octubre, en particular, para el Reino Unido de Gran Bretaña”, había señalado Arribas en su presentación.En el escrito judicial se refirió a casos concretos como el pase del futbolista brasileño Allan Marques Loureiro del Napoli de Italia al Everton del fútbol inglés que "se encuentra en estado avanzado en el continente europeo y torna imperiosa” su presencia allí “mientras se encuentre abierto el libro de pases”.Sin embargo,, que se fueron de la Argentina a principios de este mes y regresaron a ese país en el que residían antes de que el ex funcionario se instalara en Buenos Aires para asumir como titular de la AFI., por lo que en caso de que luego hubiera un pedido de prisión preventiva no habría modo de efectuarla si el ex jefe de la AFI está allí.Arribas está procesado en la causa por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el juez Augé, a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, ya lo llamó a una segunda declaración indagatoria en otra investigación por delitos similares hacia otras víctimas.La segunda indagatoria aún no tiene fecha fijada dado que el juez deberá establecer un calendario de más de 20 indagatorias por videoconferencia, entre ellas al secretario privado de Macri, Darío Nieto; y a una veintena de ex agentes de la AFI.