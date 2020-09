Kicillof, sobre la toma de tierras: "Queremos dar a la necesidad una respuesta del Estado"

Axel Kicillof se refirió a la toma de tierras y consideró que detrás de esos hechos lo que sobresale es que "hay una necesidad", por lo que afirmó que su gestión "quiere responder" a esa demanda

Ante el incremento de la problemática y la intención de algunos sectores de la oposición de usar el tema para presionar al gobierno provincial,, aclaró el gobernador bonaerense en declaraciones periodísticas efectuadas en La Plata que reprodujo Télam.Kicillof, consultado por la prensa, asintió que "hay una necesidad, es innegable", y agregó que desde su gobierno buscan "responder a esa necesidad con programas, planes y perspectivas que dé el Estado, con reconocer un derecho"., profundizó.Kicillof sostuvo que "las actuales condiciones (de pandemia) no son las más favorables porque es difícil implementar grandes programas, sean lotes con servicio y mejoramiento urbano"."Es lo que nos proponemos hacer lo antes posible; yo no prejuzgo, hay que ver cada situación. No se puede generalizar y hay que ver en cada uno de los casos y hay que buscarle una solución", amplió.