El Gobierno nacional le ofreció a la Ciudad computadoras y conexión para que no abra escuelas en pandemia

el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, se reunió con su par porteña, Soledad Acuña, para "encontrar una respuesta para alumnos que no tiene contacto o han tenido muy bajo contacto con la escuela y aquellos que tienen problemas de conectividad"

Ante la insistencia de la gestión deen solucionar los problemas educativos de los chicos más vulnerables de la Ciudad en pandemia mandándolos presencialmente a la escuela,, según declaró el primero.En concreto, en diálogo con C5N explicó que ante la inquietud del Gobierno de la Ciudad sobre el futuro de las clases resolvieronEl encuentro se produjo este mediodía y sirvió para que Trotta propusiera acciones coordinadas para garantizar la continuidad pedagógica y la contención psicosocial los alumnos vulnerables con bajo o nulo contacto con la escuela desde que se suspendieron las clases presenciales. En acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social ENACOM, Educar SE y la UBA, el Estado Nacional y la universidad se pusieron a disposición recursos orientados a llevar adelante políticas socioeducativas., dijo Trotta y remarcó: “Seguiremos dialogando en la construcción del regreso a las aulas en la Ciudad, como lo estamos haciendo en todo el país en el marco del Consejo Federal de Educación, para estar listos cuando la situación epidemiológica lo permita”.: 1) el restablecimiento del vínculo con la escuela y sus docentes a través de vías remotas empleando los recursos de conectividad para reducir la movilización en el marco del ASPO vigente; 2) el fortalecimiento del acceso y uso de recursos educativos en diversos soportes: cuadernillos, libros, producción televisiva y radial; 3) la generación de una red de sostenimiento del nexo junto con las organizaciones sociales de las comunidades que faciliten el intercambio para la realización de actividades educativas.que se definan en el ámbito de la Mesa de Trabajo permanente entre los dos distritos.(chip en dispositivo, chip para celular compartiendo datos o módem nanocom con wi-fi) por 4 meses (con carga mensual para consumo de datos); dar continuidad a la provisión de cuadernillos educativos “Seguimos Educando” (Series 1 -Marzo/2020 a 7 -Agosto 2020- y sucesivas) conforme a grado/año y material bibliográfico.que llevarán a cabo las acciones que se acuerden y resulten conducentes para la consecución de los propósitos de este acuerdo; asignar recursos del Programa Nacional de Formación en Enfermería para asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios; poner a disposición la plataforma “Juana Manso”, incluyendo sus aulas virtuales y recursos educativos y facilitar programas educativos de TV y Radio para ser utilizados por el Canal de la Ciudad y la Radio Ciudad de Buenos Aires.: como contraparte a los compromisos asumidos por Nación, el gobierno porteño deberá proveer el resto del equipamiento y la conectividad adecuados para llevar a cabo las acciones mencionadas; aportar sus equipos interdisciplinarios, incluyendo referentes y equipos de asistencia socioeducativos, promotores de educación y profesionales de Equipos de Orientación Escolar para colaborar en la consecución de los objetivos de la propuesta.También deberá comprometerse a distribuir los útiles escolares necesarios para las tareas educativas en los hogares de la población blanco; distribuir los Cuadernillos “Seguimos Educando” u otros recursos en soporte papel; articular las acciones con las organizaciones, las familias y las escuelas de las comunidades educativas en las que se implementen las actividades inscriptas en este convenio; y dar seguimiento a estas acciones conjuntas e informar sobre su desarrollo.Tras el primer revés, Acuña reiteró el pedido de reabrir las escuelas como espacios digitales y presentó el viernes pasado una ampliación del protocolo que había sido rechazado. La funcionaria porteña sumó información al protocolo inicial, pero la propuesta central no cambia: la intención era abrir progresivamente 634 escuelas para que funcionaran como espacio para que los chicos vulnerables pudieran ir a conectarse allí.En el encuentro de hoy, la funcionaria porteña le pidió a Trotta que evalúe las posibilidades de próximas aperturas “en base a evidencias, con datos concretos sobre la evolución de la pandemia y la recomendación de los especialistas”.Los ministros acordaron inaugurar una reunión semanal que incluirá también a Salud. La semana que viene se juntarán por primera vez con Ginés Gonzáles García y Fernán Quirós. Allí se evaluarán los distintos indicadores epidemiológicos de la Ciudad para determinar si se avanza o no en una apertura paulatina de las escuelas. De igual manera, hoy la postura de Nación es no habilitar instancias presenciales de educación en la Ciudad porque consideran que es muy alta la circulación del virus.