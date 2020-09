Otro exitoso paso para solucionar la deuda: el canje local registró un nivel de adhesión de 98,8%

El Gobierno de Alberto Fernández hizo un segundo anuncio muy esperado en materia del futuro de la Argentina para las finanzas: el Ministerio de Economía informó que el resultado de la primera etapa del canje de deuda en dólares bajo legislación local culminó con una aceptación fue del 98%, por lo cual se logró cerrar una exitosa reestructuración que tendrá un vencimiento final el 15 de septiembre

Guzmán enfatizó que se logró pagar la comisión más baja de la historia, de 0,028%, de las reestructuraciones de deuda realizadas en la Argentina. "El Congreso tuvo mucho que ver con eso"

Según precisó el ministro de Economía,, en una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda,. El funcionario, asimismo, anunció que del total del pasivo en moneda extranjera emitido bajo legislación local se lograron pesificar unos USD 687 millones con el canje.Además, Guzmán sostuvo que, con la novedad, "se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en moneda extranjera bajo ley argentina lo que, sumado al canje de la deuda bajo ley de Nueva York, muestra una confirmación de los resultados anunciados el lunes"., sostuvo el ministro en una conferencia de prensa.Guzmán destacó que el proceso de restructuración de la deuda pública en pesos permitió el incremento mes a mes de la tasa de refinanciación de los vencimientos, "incluso permitiendo financiamiento adicional a tasas mucho más bajas". Según explicó, además, el Gobierno logró "suavizar los vencimientos que enfrentaba el sector publico desde el principio de la gestión" y resaltó que "se logró normalizar el costo de financiamiento"."Enfrentamos una situación diferente, no significa que sea un punto de llegada sino de partida, fundamental para el proceso de tranquilizar a la economía argentina. Sin ésto no se podía avanzar en ese proceso, de generar una economía más tranquila", señaló.Asimismo,, destacó, y explicó que se puso un tope en el porcentaje a pagar por comisión en la operación.El ministro de Economía aseveró que "ese 1% que quedó afuera (del canje de deuda bajo ley Nueva York) es porque no pudo entrar" y no porque "haya rechazado la oferta argentina"."Lo que quedó afuera es muy menor y lo mismo ocurre en el canje de deuda local y el período sigue abierto hasta el 15 de septiembre", dijo ante la prensa.Finalmente, ratificó el compromiso de la gestión de Fernández de "poner las cuentas en orden" para ser consistentes con las restricciones que enfrenta la Argentina y, a la vez, mantener la prioridad de generar nuevos puestos de trabajo. "Generar trabajo va a ser el objetivo número uno en los próximos meses y el próximo año", concluyó Guzmán.