El economista macrista que comparó al coronavirus con el Sida y encima se burla de quienes lo critican

El mundo está volviendo a las escuelas en medio de la segunda ola. ¿por que? Porque el virus puede durar mucho hasta que este en el mercado la vacuna o puede aparecer otro mas adelante; hay que aprender a convivir, como hicimos con el SIDA — Martin Tetaz (@martintetaz) September 4, 2020

En un típico gesto de "halcón" de Juntos por el Cambio, el economista macrista y empleado del Grupo Clarínsalió a hacer declaraciones con poco apego científico para criticar las políticas del Gobierno nacional para combatir la pandemia del coronavirus y, no conforme con ello, luego insistió en sus ensayos de opinión con más ofensas.En primer lugar y bajo la excusa de quepara defender la idea dede poner a los chicos más humildes en la escuela en pandemia,Luego, cuando se encontró con críticas y argumentos contrarios a su mirada, por ejemplo del biológo molecular Ernesto Resnik, no sólo no retrocedió, sino que potenció su incontinencia verbal y trató de "gente con capacidades diferentes" a los que le expusieron argumentos a los que no consiguió responder, como se observa en el intercambio.