La bizarra fake news difundida por Clarín, el macrismo y trolls para culpar a La Cámpora por la quema de barbijos

Son k .los mandan a espiar y tocan el timbre pic.twitter.com/VB2nlEMyYx — lore2020 (@lore1076) September 7, 2020

Contraten extras que no sean trazables #papelonazo https://t.co/aR3sqFmdju — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) September 7, 2020

El hombre de la quema de barbijos de ayer se llama Cristian Osman y es un terraplanista con trayectoria. Alcanza con una mini googleada para saber que no es militante de La Cámpora ni se llama Agustín Laponia: sus referentes son otros y lo dice todo el tiempo desde hace años. pic.twitter.com/FCuSmBMhYX — cosecha roja (@cosecharoja) September 7, 2020

Aunque a esta altura ya no sea sorprendente, eso no le quita lo irresponsable ni lo indignante: dirigentes de primer nivel de Juntos por el Cambio, el Grupo Clarín y los siempre presentes trolls opositores quisieron vincular a supuestos militantes de La Cámpora con la quema de barbijos en el Obelisco, pero resulta que se probó que era una fake news y las personas referidas son dos famosos libertarios anticuarentena.Luego de la indignación que causó en los argentinos el video viral de un grupo de personas quemando barbijos, los trolls anticuarentena lanzaron un vergonzosa fake news para vincular a La Cámpora con esa manifestación. Diversas cuentas trolls comenzaron a fomentar la tendencia "Son K", con denuncias de que dos de las personas que participaron de la quema de barbijos en el Obelisco eran militantes kirchneristas, particularmente pertenecientes a la agrupación de Máximo Kirchner.Según varias cuentas, que habitualmente lanzan mensajes agresivos contra el Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y la cuarentena, en el repudiable hecho sucedido el pasado sábado se encontraban dos supuestos partidarios de La Cámpora de nombres Agustín Laponia y Celia Lapresse."Son K los mandan a espiar y tocan el timbre", lanzó un cuenta, en tanto que otra apuntó: "Intentaron implantar que los dementes que quemaron barbijos y marchan en contra de la cuarentena, son K. No saben ya como ocultar a sus pelotudos mayores".El diario Clarín, por su parte, reunió algunos de esos tuits y publicó hoy una nota con un título en forma de pregunta, a pesar de que la fuente para una respuesta positiva era Twitter y de que, además, sobre el final de la nota negaba los hechos. "¿La Cámpora mandó a quemar barbijos para así exponer a los anticuarentena?", sostuvo el Grupo empresario que dirige Héctor Magnetto.Hoy se sumó la ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Cambiemos, Laura Alonso. "Contraten extras que no sean trazables #papelonazo", tuiteó la ex funcionaria, cuando ya se sabía hace tiempo la irrealidad de tal cosa.Cosecha Roja desestimó la mentira con nombres y apellidos, al comprobar que las personas señaladas eran en verdad un militante terraplanista y una activa libertaria. "El hombre de la quema de barbijos de ayer se llama Cristian Osman y es un terraplanista con trayectoria. Alcanza con una mini googleada para saber que no es militante de La Cámpora ni se llama Agustín Laponia: sus referentes son otros y lo dice todo el tiempo desde hace años", informó en Twitter ese medio.Y agregaron: "No está solo ni es un infiltrado: tiene bastantes seguidores y todos lo tratan como a un héroe. 'Me quito el sombrero hermano', 'Te sigo desde hace rato eres un grande', le comentan en las redes. Participa de las marchas anticuarentena donde se reúne con sus seguidores".La mujer, en tanto, es Luz Tarulli una libertaria bastante activa en redes sociales. De hecho entre sus últimos posteos en Facebook se puede encontrar una foto de ella junto con Osman.En tanto, La Cámpora desmintió la campaña organizada en redes sociales, con colaboración de Clarín y el macrismo, para vincular a algunos de sus militantes con la quema de barbijos."Mediante una campaña organizada en redes se intenta instalar que supuestos militantes de nuestra organización participaron en la repudiable quema de barbijos realizada ayer en el Obelisco. Esta información es falsa. Típico de las operaciones macristas", escribieron hoy desde la cuenta de la organización en Twitter.