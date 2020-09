Alberto criticó el doble discurso JxC por llamar al "diálogo" mientras Carrió insulta al oficialismo en TN

el presidente Alberto Fernández manifestó su enojo en redes sociales ante lo que a las claras es al menos un doble discurso en parte de la alianza opositora

Desde @juntoscambioar han convocado al “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional”. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo. pic.twitter.com/vDcJ8Sib6v — Alberto Fernández (@alferdez) September 8, 2020

Mientras en la próximas horas podría definirse si hay acuerdo o no para la continuidad del trabajo en la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos busca resolver los bloqueos de Juntos por el Cambio con una propuesta de sesiones mixtas en las que quienes deseen asistir de modo presencial puedan hacerlo igual que aquellos legisladores que elijan la modalidad remota,Es que el mandatario le reclamó a JxC que mientras publican documentos en los que llaman al, una de las fundadoras y líderes del espacio, agravia e insulta en televisión a dirigentes del Frente de Todos e instituciones públicas., criticó el jefe de Estado."Yo creo en la unidad de los argentinos. Ahora, ella (Cristina Fernández de Kirchner) tiene soldaditas inmorales. Por ejemplo (Anabel) Fernández Sagasti. Es una soldada inmoral. Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven y me da pena (...) Es muy modocita, falsedad total, pero es una soldado (...) esa chica no tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia. Es como un soldado de Hitler", eso dijo Carrió en el video que el Presidente citó en su tuit.