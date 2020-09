Denunciaron a Dietrich e Iguacel por desviar $1.300 destinados a obras para seguridad vial que nunca hicieron

es que denunciaron otro caso de desvío de fondos públicos que habrían realizado los ex funcionarios de Juntos por el Cambio Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, que en este caso debían ser destinados para obras de seguridad vial que "no se realizaron y la plata no está"

Se suman más y más causas que ponen contra las cuerdas a lo que, en los términos en que otrora usaban algunos medios de comunicación, sería la "corrupción M":El diputado nacional del Frente de Todosdenunció penalmente al ex ministro de Transporte y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por"Las obras no se realizaron y se desconoce el destino del dinero", explicó el legislador oficialista. Y precisó el caso: "En octubre de 2017 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la DNV suscribieron un convenio de cooperación para señalizar distintos tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34, instalar líneas vibrosonoras y agregar cartelería inteligente".Según argumentó, "la cláusula cuarta del convenio estableció que la ejecución de las obras (en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Salta) debía realizarlas la DNV, y que la ANSV aportaría los fondos necesarios".Sin embargo, las obras no están y parece que falta dinero:En ese sentido, Tailhade impulsó sospechas debido al rol de ambos ex funcionarios en la última campaña electoral y los propios comicios:, sentenció.Por último, remarcó: "Además del daño económico contra el Estado, aquí estamos hablando de vidas humanas que se pierden por las obras que Dietrich e Iguacel no realizaron"..Además de estos dos ex funcionarios, también fue denunciado el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Carlos Alberto Pérez. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, e investigará el fiscal Germán Pollicita.El ex ministro de Transporte, apodado "Guillo" en el seno macrista, utilizó Twitter, como suele hacer, para defenderse. "En estos días circuló una denuncia trucha con varias falsedades sobre el trabajo que hicimos en el @MindeTransporte con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y con @InfoSegVial (ANSV). Para que no se malinterprete la verdad, comparto con ustedes algunas aclaraciones", publicó en un hilo.Básicamente,Naturalmente, lo cruzó Tailhade: ", que tenían partidas especificas y financiamiento propio. Eso se llama malversación (art. 260 CP)".Además, también circuló la auditoría de la, que destrozó en cuatro puntos la desmentida de Dietrich. Según esa organización, el gobierno de Macri debía usar esos $1300 millones para cuatro cosas que no hizo: señalización vertical; señalización horizontal; líneas vibrosonoras, tachas reflectantes y señalización con luces led; y carteles inteligentes. Ninguno de todos esos puntos, según el chequeo de los lugares y las obras que hizo la AAC, pudo ser verificado.También refutó a Dietrich el periodista Alejandro Bercovich, quien le recordó que "hace dos años que se niega a responder preguntas sobre #AutopistasDelCurro" y "ahora miente sobre una rendición de cuentas que nunca existió"."Y las obras tampoco se hicieron. Fuimos a una de las #RutasFantasma y hoy a las la mostramos en #BrotesVerdes. ¿Se anima a venir, Dietrich?", lo desafió.Un usuario de Twitter que vive en Neuquén, provincia en la que debieron haberse realizado algunas de las obras, sumó imágenes que también van en contra de los argumentos del ex ministro: "A ver neuquines si le damos una desmentida de @Guillodietrich. Tuiteó esto como como parte de "las obras" sobre la #rota22 y a mi me parece que es el tramo del puente y rotonda sobre la RP Nqn 7 ( cañadon de las cabras). Qué dicen?".