Alberto y las frases desestabilizadoras de Duhalde: "El tiempo de algunos ya pasó"

"A veces uno de los grandes problemas de la política argentina es entender cuándo el tiempo ha pasado para uno"

Tras el segundo mensaje reñido con la democracia en poco tiempo del ex presidente y gobernador bonaernse,, quien en la última semana lo acusó de estar "grogui" por recibir los golpes de la crisis económica y la pandemia del coronavirus y lo comparó con Fernando de la Rúa., dijo inicialmente el Presidente cuando le preguntaron su opinión acerca de las palabras de Duhalde en Radio Pop., remató el mandatario.En el mismo sentido, Fernández continuó su crítica a Duhalde con una metáfora en la que se refiere a la evidente necesidad constante del dirigente oriundo de Banfield de tener minutos de pantalla y líneas en la prensa argentina: "Yo siempre digo si quiero ser tapa de los diarios me paro en el Obelisco, me desnudo y soy tapa de los diarios, pero esa no es la mejor forma de estar en la tapa de los diarios".Alberto sostuvo que algunos dirigentes, con tal de aparecer en los diarios, "recurren a esos análisis que están tan alejados de la realidad Argentina" y calificó a Duhalde de ser "un hombre muy valioso, que tiene mucho de argentino", y sostuvo que "él ni siquiera vivió lo que está diciendo".Sobre el coronavirus, a la espera del mensaje grabado en que el jefe de Estado anunciara la extensión del aislamiento preventivo, el mandatario afirmó que el gobierno argentino comprará la primer vacuna que sea efectiva y segura para combatir el virus.Además, lamentó que lo cuestionen por tomar decisiones para resguardar a la población de la muerte. "Todo podemos recuperar, pero no podemos recuperarnos de la muerte", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista con "Coco" Silly, donde además cruzó a las voces más radicales contra el gobierno por la política de protección en la pandemia., concluyó.