ASPO en la Ciudad: terrazas, construcción, misas y Larreta insiste en las clases con "algún grado de presencialidad"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que presentará "una serie de propuestas" para que el Ejecutivo nacional autorice la reanudación de las clases con "algún grado de presencialidad y al aire libre" y anunció que se habilitará cinco nuevas actividad en el marco de su plan de flexibilización de la cuarentena

Así lo informó al anunciar la extensión hasta el 11 de octubre del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, luego del puntapié inicial del Gobierno nacional.En una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Gobierno porteño, Larreta anunció que se prevé la apertura de los espacios abiertos de los locales gastronómicos y la autorización a las obras de construcción de más de 5000 metros cuadrados., señaló el jefe de Gobierno.En ese sentido, el mandatario adelantó que consensuará con las autoridades de los Ministerios de Salud y Educación de la Nación propuestas para dictar clases en "lugares abiertos", en función de grupos "prioritarios"."Vamos a tratar de dar clases en lugares abiertos, donde las posibilidades de contagio se reducen para los 6500 chicos que no tiene conectividad, para los que cursan el primer grado, los de quinto año del secundario y los adultos que están cerca de obtener un diploma", señaló Rodríguez Larreta.También anticipó que los locales gastronómicos que no tengan habilitación para atender con mesas al aire libre "podrán tramitarlas a la brevedad y con la aplicación de protocolos".Se estudiarán la reapertura de las obras de construcción de más de 5000 metros cuadrados "siempre y cuando las empresas aseguren el traslado de sus trabajadores, que no podrán utilizar el servicio público".Se solicitará la habilitación de ceremonias religiosas para todos los cultos "en espacios abiertos y con no más de 20 personas"."Todas estas aperturas son posibles porque el nivel de contagios se mantiene estable. Debemos seguir siendo responsables y mantener los cuidados", indicó.El jefe de Gobierno remarcó que a pesar del diferendo que mantiene con el Gobierno nacional sobre el tema de la coparticipación "seguirá trabajando en conjunto" sobre la cuestión sanitaria con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.