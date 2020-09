Provincia: Kicillof anunció aperturas relacionadas a la construcción pero con énfasis en "no aflojar" contra la pandemia

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció las nuevas medidas que regirán en la Provincia hasta el próximo 11 de octubre, cuando culminará esta nueva etapa de aislamiento social obligatorio

A través de un mensaje con mayor cautela que el tono más bien victorioso modulado minutos antes poren la Ciudad,En concreto, el mandatario provincial aseguró que. En tanto,A pesar de que enfatizó que "la solución no es flexibilizar", el Gobernador informó que van a permitir dos tipos de apertura en lo que hace a obras pequeñas "con protocolos estrictos"., detalló Kicillof.El ex ministro de Economía se diferenció implícitamente de Larreta y su insistencia en abrir diversos sectores que no son de la producción. Lo hizo en la elección de términos. Kicillof sostuvo que la curva de contagios en el distrito es "como un altiplano", porque está estable pero anclado en un índice alto., resaltó el mandatario provincial, lejos de la idea porteña de hablar de "meseta alta".En conferencia de prensa en La Plata, al explicar cómo será la próxima etapa a partir del próximo lunes, sostuvo: "En algún momento de los próximos meses nos podremos empezar a vacunar. Falta menos, los aliento a no bajar los brazos, a seguir cuidándonos y seguir cuidando a los demás".Kicillof, en el mismo sentido, remarcó el abastecimiento de suministros básicos para todos los bonaerenses y la expansión del sistema sanitario que "fue fortalecido para enfrentar la pandemia", con una inversión de más de $22.000 millones o unos $64.000 por pacientes."Lo que no podemos hacer es aflojar ahora. No podemos aflojar, yo se que es difícil pero les pido por favor, encarecidamente, que sigamos cuidándonos entre todos. Es la única clave para que el virus no se expanda a mayor velocidad", remarcó.Finalmente, Kicillof aclaró que, pese a todo, "nadie puede negar la gravedad que tiene ni decir que la pandemia terminó", y remarcó que "en varios países de Europa están viviendo una llamada segunda ola" por lo que "muchos gobiernos del mundo están decidiendo ir a restricciones muy duras", lejos de las flexibilizaciones.Respecto de los festejos del 21 de septiembre, el gobernador, advirtió.En cuanto a la eventual reanudación de las clases al aire libre, tal como lo adelantó la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador aclaró que la provincia de Buenos Aires no tiene 6 mil estudiantes con problemas de conectividad y que hayan perdido el vínculo con la escuela, “nosotros tenemos una población mucho más grandes, somos el 40% de la población del país, y hemos hechos esfuerzos desde el principio para que nadie pierda su conectividad. Quien no puede acceder a través de la computadora, accede a la educación a través de cuadernillos”.“Entendemos –agregó- que, a pesar de todos los esfuerzos, nada reemplaza la presencia de la escuela. Pero hemos decidido que nadie corra ningún riesgo. Si durante los años anteriores se hubiesen repartido las computadoras del plan Conectar Igualdad, hoy no habría tanta falta”.