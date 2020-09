En el Día de la Sanidad, la policía de la Ciudad reprimió a enfermeros que se manifestaban en la Legislatura

Aunque parezca insólito y muy grave, enfermeros y enfermeras se manifestron frente a la Legislatura porteña para reclamar ser reconocidos como profesionales de la salud y la respuesta de la policía de la Ciudad que conduce la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue una violenta represión y, por si esto fuera poco, la obstaculización del paso de las ambulancias que buscaban asistir a los heridos

Así recibe @horaciorlarreta el reclamo de los enfermeros y enfermeras que piden ser reconocidos como profesionales de la Salud. Vergonzoso es poco. pic.twitter.com/OK8zTmnNbd — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) September 21, 2020

#CABA Legislatura porteña: trabajadores de enfermería reclaman "sueldos dignos y la incorporación a la carrera de profesionales de salud". Denuncian represión con mastimados. pic.twitter.com/XRnFTGzRjp — DataConurbano / NET (@DataConurbano) September 21, 2020

La diputada de la Ciudad por el Frente de Todosmostró en Twitter imágenes de las consecuencias de la violencia de las fuerzas de seguridad de Larreta yy denunció no sólo "reprimió a los que ponen el cuerpo todos los días" para cuidar a la población ante el coronavirus, sino que ademásEn un comunicado previo, explicaron: “Tuvo que venir una pandemia para que quede en evidencia el rol fundamental que tienen los enfermeros y enfermeras. Se trata de una cuestión de derecho porque son profesionales de la salud y también, por supuesto, una mejora en su salario. Si sus sueldos se incrementan no van a tener la necesidad de estar, como les pasa ahora, en varios trabajos. Reconocerlos como profesionales significa una mejora en la calidad de la atención hospitalaria”."Íbamos a entregar un petitorio en reclamo del reconocimiento de la carrera profesional y nos recibió la policía a los golpes. Fue una situación horrible", dijo a Télam Carolina Caseres, del Hospital Tornú.La protesta comenzó a la mañana en el Obelisco, en coincidencia con el día de la Sanidad, donde los trabajadores realizaron una conferencia de prensa y luego se movilizaron hasta la Legislatura, que mantiene una actividad restringida por la pandemia del coronavirus.Desde la Policía de la Ciudad le dijeron a la misma agencia pública de noticias que "se produjo un forcejeo" cuando los efectivos de la fuerza de seguridad impidieron el acceso de los trabajadores "que intentaron ingresar por la fuerza al edificio". Lo curioso es que los agentes se rehusaron a que los manifestantes entraran a pesar de que diputados opositores en la Ciudad estaban dispuestos a recibirlos.Luego de los incidentes, un grupo de manifestantes ingresó al Parlamento porteño donde permanecían en una reunión con los diputados Victoria Montenegro, Gabriel Solano y Alejandrina BarryLos licenciados en Enfermería tienen título de grado emitido por diversas universidades. Sin embargo, no son encuadrados dentro del sistema sanitario sino como empleados administrativos. Trabajan las 24 horas del día los 365 días del año y desarrollan más del 70% de todas las prestaciones que reciben las personas en los distintos niveles de atención. Están en la primera línea de lucha contra diversas patologías, entre ellas el coronavirus.