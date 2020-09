Alivio para inquilinos: el Gobierno extiende el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos

llegó la confirmación que esperaban los inquilinos: el Gobierno nacional firmará las extensiones de los decretos que congelan alquileres y prohíben desalojos y que mantienen las cuotas de las hipotecas UVA, que estaban vigentes desde marzo y terminaban al finalizar septiembre

A la espera de la noticia debido a los profundos problemas económicos que trajo la pandemia del coronavirus,El DNU está pendiente de que lo firme el presidente, según confirmó la vicejefa de Gabinete,, en una entrevista con radio La Red., aseguró la funcionaria.En ese sentido, la funcionaria de Jefatura de Gabinete explicó: "Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120 mil UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro".Aunque no mencionó los plazos, se espera que la prórroga alcance al menos hasta enero de 2021. En el caso de los créditos hipotecarios en UVA, el Gobierno planea seguir con el congelamiento y luego presentar un cronograma para ir ajustando en 18 meses la cuota según lo que hubiese correspondido, según adelantó Todesca. De esa forma, se busca que no sea “un golpe para las familias”.Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó que "transmitimos a las cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas " y le pidió a los inquilinos: "No firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores".