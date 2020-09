Más definiciones de la Justicia contra Bruglia y Bertuzzi: el fiscal general rechazó su pedido de amparo

el fiscal general en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido de amparo que ambos magistrados habían realizado

"el título que los accionantes ostentaron como jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, no alcanzó a consolidarse"

Parece ser que la: es que mientras el macrismo reclama y hasta organiza escraches para que la Corte Suprema decida mañana tratar el per saltum que pidieron, ahora, representante general del Ministerio Público Fiscal, rechazó hoy el pedido de amparo de los Bruglia y Bertuzzi, que piden que se revierta la suspensión de sus traslados que decidió el Senado tras una investigación del Consejo de la Magistratura.La pretensión de amparo de ambos magistrados fue rechazada en primera instancia por la jueza, pero apelaron y, como parte de ese trámite, el fiscal Cuesta emitió hoy un dictamen desfavorable que analizará la Sala 5 para tomar una decisión., argumentóY continuó, de manera contundente, sosteniendo que, citando jurisprudencia, en especial del constitucionalista Germán Bidart Campos.El fiscal aclaró que la negativa al amparo no pone en cuestión "la inamovilidad ni la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces demandantes", pero remarcó que las garantías de las que gozan, en su carácter de magistrados, se refieren "exclusivamente a los cargos en los cuales han sido designados de acuerdo a los procedimientos constitucionalmente establecidos a ese efecto".Bruglia y Bertuzzi insistieron en la apelación que se respetaron los requisitos para el traslado de magistrados en cuanto a material: penal, grado: juez de cámara y jurisdicción: federal, aunque en primera instancia la jueza Biotti dijo, por el contrario, que no se cumplía una de esas condiciones."No sólo la tarea desempeñada por unos y por otros es esencialmente distinta, sino que además su función dentro del proceso penal difiere claramente tanto en cuanto a su naturaleza como al momento de su intervención", recalcó Biotti en el primer rechazo al amparo de los magistrados.Cuesta, por su parte, hizo más hincapié en la necesidad de acuerdo del Senado., dijo citando fallo de la Corte Suprema.Con el fallo de primera instancia y la vista al fiscal cumplida,La Sala, compuesta por el presidente Jorge Alemany y los vocales Pablo Gallego Fedriani y Guillermo Tracey, ya rechazó la medida cautelar pedida por los jueces para quedar en sus cargos y ahora deberán decidir sobre el recurso de amparo.En paralelo, la Corte Suprema, a través de su presidente, Carlos Rosenkrantz, convocó a un "acuerdo extraordinario" para mañana, con el fin de tratar el pedido de "salto por instancia" o "per saltum" de ambos jueces -también el del juez Germán Castelli- que podría resultar innecesario si los camaristas en lo Contencioso Administrativo resuelven, con lo cual el máximo tribunal quedaría como instancia de apelación en el proceso ordinario.