El Gobierno y UPCN acordaron un aumento del 7% para los estatales a partir de octubre y a renegociar en diciembre

El Gobierno nacional y el sindicato de trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que nuclea a los trabajadores estatales nacionales, acordaron este martes la propuesta de un aumento del 7% en las paritarias a partir del mes de octubre y volver a negociar el porcentaje en diciembre

De esta forma, los trabajadores del sector público nacional recibirán un aumento en sus salarios por ese porcentaje, y volverán a negociar en función de cuál sea la inflación a diciembre.La oferta acercada por la secretaria de Empleo,, del Ministerio de Trabajo, fue avalada por el gremio mayoritario del sector, representado por su secretario general; mientras queDe acuerdo a lo trascendido, los integrantes de ATE mantendrán un encuentro este miércoles, en un horario no especificado aún, con el fin de analizar las medidas que se tomarán sobre lo propuesto por el Gobierno nacional. Este mediodía, los trabajadores de ministerios y organismos públicos nucleados en el sindicato de Godoy realizaron protestas en forma virtual, una caravana y una radio abierta en reclamo de una recomposición salarial y el pase a planta permanente del personal contratado, entre otros puntos.El encuentro entre el Gobierno y los gremios de hoy fue el segundo luego del rechazo de ambos gremios ante lo ofrecido la semana pasada por las autoridades gubernamentales. En aquella ocasión, desde Nación se propuso un aumento del 15% a pagar en octubre (4%), diciembre (3%), febrero (4%) y abril (4%), lo que fue considerada por Rodríguez y Godo y como "insuficiente".Frente a este panorama, Godoy, en declaraciones a la radio 990, consideró: "La oferta que hace el Gobierno es casi ofensiva. Estamos haciendo un gran esfuerzo para no torpediar las instancias en la mesa de diálogo. Esperamos que revise su propuesta"."Hay un retraso del 15% de la paritaria del año anterior. Las cuotas que están proponiendo no alcanzan. Le dijimos al Gobierno que rechazamos su propuesta y que revise eso", apuntó y solicitó a los representantes "animarse un poco más" con los porcentajes presentados.