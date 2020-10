Escandaloso: una diputada de Carrió pide habilitar el dióxido de cloro que mató un chico y ataca las vacunas

la diputada nacional de Juntos por el Cambio Mónica Frade, integrante de la mesa chica de Elisa Carrió, dio un discurso en pleno Congreso en el que cuestionó la utilización de vacunas y pidió la habilitación del dióxido de cloro, que en Argentina causó la muerte de un niño de cinco años en Neuquén, mezclado con otras mentiras ya desestimadas por datos

Después de quetomara y recomendara el dióxido de cloro en televisión para curar o prevenir el coronavirus a pesar de que la comunidad científica sostiene que es tóxico y no sirve contra la Covid-19, y de que pocos días después un niño en Neuquén muriera luego de ingerir esa sustancia de parte de sus padres, parecía que nadie más iba a hacer pedidos públicos de tamaña irresponsabilidad.Pero no, otra vez personajes públicos siendo irresponsables. Es queLa polémica recomendación de Frade se dio durante el debate en la Cámara baja de la ley para facilitar la llegada de vacunas contra el coronavirus, que la oposición apoyó con algunos reparos., dijo la diputada cercana a "Lilita", que"Yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad ni un caso de Covid", aseguró Frade, en regerencia a esa localidad de Bolivia en la que está autorizado el uso de dióxido de cloro.La legisladora además apuntó contra las vacunas al decir que no deben ser permitidas en caso de que no se conozcan sus componentes exactos, pese a que esté aprobada a nivel mundial y probada con miles de personas., manifestó la legisladora.Los especialistas de manera unánime desaconsejan su utilización porque es riesgoso para su salud y no hay ninguna evidencia de que sirva para curar el Covid. Canosa, de hecho, fue denunciada penalmente por su recomendación al aire, luego de conocerse el fallecimiento del niño neuquino por la falla multiorgánica provocada por el "CDS".