Servicio doméstico, calesitas y clases: qué actividades habilitará Larreta en la Ciudad a partir del lunes

el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una conferencia de prensa y anunció nuevas flexibilizaciones que comenzarán a regir en la Ciudad de Buenos Aires desde la próxima semana, cuando se inicie una nueva etapa del aislamiento por el coronavirus

Tras el encuentro con el presidentey el gobernador bonaerensey después del anuncio nacional que implicará restricciones a la circulación en las provincias más afectadas en las últimas semanas,, dijo el alcalde PRO ni bien arrancó la conferencia de prensa que brindó tras los anuncios del Presidente, quien por el contrario eligió no meterse en la grieta y no hizo referencia a cuestiones políticas.La sorpresa para el público -no así para Larreta, que ya lo sabía desde la tarde de ayer- fue la, ya que era una de las intenciones que tenía el Gobierno porteño. El plan presentado por el sector y respaldado por el oficialismo porteño era funcionar con aforo limitado, como hacen en la actualidad los supermercados, pero con la diferencia de la centralidad y esencialidad que tienen estos últimos para las compras de alimentos, entre otras cosas."Necesitamos aprender a convivir con el virus y repensar la forma en la que hacemos nuestras actividades diarias. Porque no se trata de no volver a hacer algo hasta que haya una vacuna, sino de ir aprendiendo a hacerlo de una manera diferente", dijo Larreta desde la sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.Educación y clases presenciales: esta semana la resolución del Consejo Federal de Educación introdujo indicadores sanitarios “objetivos” para determinar si están dadas las condiciones o no para volver. En la Ciudad, el nivel de riesgo dio moderado. Por lo cual, avanzarán con tareas de revinculación a partir del próximo martes en los patios escolares."Después de mucho esfuerzo, consensuamos que a partir del martes se retoma gradualmente la presencialidad. Por supuesto que no se trata de una vuelta a clases tal como era antes de la pandemia. La idea es complementar la virtualidad, que vamos a sostener con una gradual y creciente presencialidad. Tenemos un plan progresivo, empezando por dos grupos prioritarios", dijo Larreta.En una primera etapa, la propuesta incluirá acompañamiento educativo de estudiantes de 7mo grado (primaria) y 5to año (secundaria) en los patios de las escuelas desde el martes 13 de octubre.Todos ellos se sumarán a los 6.500 chicos que perdieron contacto con la escuela, que ya concurren desde el lunes pasado a polideportivos. La participación será optativa. Los grupos no podrán superar los 10 alumnos y asistirán entre dos y cuatro veces por semana, con turnos de entre una y cuatro horas.Economía y trabajo: el alcalde porteño anunció que la construcción va a poder volver a funcionar por completo; el servicio doméstico va a poder retomar su actividad, con transporte a cargo de los empleadores y en uno sólo de los trabajos que tenga cada persona; se va a habilitar la producción de cine, televisión y series con protocolos; vuelven las academias privadas de conductores.Reuniones sociales al aire libre: Estarán habilitadas en los espacios al aire libre en las instituciones deportivas, con un máximo de hasta 10 personas.Cultura y entretenimiento: tienen luz verde los eventos culturales al aire libre, con una capacidad máxima limitada, tramitando los permisos correspondientes. En las plazas y parques va a estar permitido hasta el uso de calesitas y postas aeróbicas, y en los edificios se van a poder usar los espacios comunes, sólo entre convivientes. También va a volver a abrir al público el Ecoparque.Deporte: los entrenamientos grupales sin contacto al aire libre en polideportivos, gimnasios y clubes van a quedar habilitados. También se van a poder practicar deportes individuales en modalidad de dobles, y queda permitida la rehabilitación médica en instituciones deportivas.Geriátricos: se habilitarán las visitas familiares bajo un estricto protocolo de seguridad.Religión y culto: se van a habilitar los servicios religiosos en los entierros. Algo muy importante para muchas personas que pierden a sus seres queridos durante la pandemia.Servicios públicos: se van a abrir las sedes comunales para renovar el DNI, obtener la licencia de conducir y otros trámites. Y, también, abrirá la Sede Roca.Transporte público: los trabajadores y trabajadoras de la educación van a poder usar el transporte público. Seguirán manteniendo y desarrollando ciclovías para que cada vez más gente se mueva en bicicleta.