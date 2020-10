Contundente mensaje de Messi a favor de la solidaridad y para quienes se niegan a "corregir la desigualdad"

Lionel Messi, volvió a protagonizar la tapa de la revista "La Garganta Poderosa" en su cumpleaños número 100 y desde allí lanzó un contundente mensaje a favor de la solidaridad en tiempos de pandemia, que cala profundo principalmente en quienes se niegan a "corregir la desigualdad"

“La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”

Después de haber dejado su voz allí hace 9 años, en 2011, el mejor futbolista del mundo y capitán de la Selección Argentina,, disparó la Pulga, justo cuando en la Argentina el oficialismo propone un aporte extraordinario por única vez de las fortunas más abultadas del país y la oposición se niega a votarlo con excusas insólitas y argumentos que no se constatan en la realidad.El astro del Barcelona de España elogió el trabajo social de las cocineras de las ollas populares, los comedores y merenderos, todos lugares donde militantes sociales ayudan sin pedir nada a cambio y que se extienden a lo largo y ancho de Argentina a la distancia:Y añadió: “Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera”. Además, el actual Diez de la Selección valoró a “la educación" como "la base de todo” en el desarrollo de los jóvenes., reflexionó Messi, nuevamente en un mensaje que le pega de lleno a quienes no están a favor de un impuesto reducido y por única vez a las 10 mil fortunas más grandes del país.Sin embargo, esa frase no es la más potente de las que destacó, ya que en otro fragmento disparó:Messi estuvo la semana pasada en Argentina para los partidos de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia, encuentros en los que anotó un gol, y dejó su voz para la revista, como había hecho en 2011, cuando su padre Jorge se presentó ante el director de la publiciación para ofrecer una entrevista con su hijo. "Se nos había caído Andrés Calamaro, que iba a ser la tapa. Y de golpe aparece el padre de Messi trayendo él la alternativa para que Leo sea la tapa", recordó hace unos meses Nacho Levy, una de las caras visibles de la revista."En ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio”, recordó el futbolista sobre aquella entrevista en la que hablaba de su familia y sus pasiones. Ahora, casi una década después y con otra maduración, el astro dejó sentencias sobre cómo la experiencia modifica la perspectiva sobre la vida y sobre su juego: “Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo”.