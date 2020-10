Conflicto Etchevehere: la Justicia rechazó el desalojo que quería el ex ministro macrista

la Justicia rechazó el pedido de desalojo presentado por el ex ministro macrista Luis Etchevehere contra su hermana Dolores, quien desde hace días se instaló en un campo de su familia en Entre Ríos y sobre el cual reclama parte de su propiedad por derecho sucesorio para donarla a un proyecto de producción agraria solidario y sustentable

El polémico ex ministro de Macri, que tiene denuncias por haberse llevado dinero que no le correspondía de la SR, anunció que apelará la decisión de la Justicia entrerriana de no hacer lugar al pedido de desalojo del campo familiar familiar que se encuentra en disputa en un juicio sucesorio y, en cambio, proponer a las partes una "solución pacífica y armónica"

A días de que se difundieran audios y videos en los que se vio un verdadero apriete de una "patota", que hasta incluía sugestivas amenazas y el ofrecimiento de "salvoconducto" como si fuera el medioevo,La decisión llevó la firma del juez de Entre Ríos, quien no hizo lugar este mediodía al pedido de desalojo presentado tanto por el ex presidente de la Sociedad Rural y sus hermanos Sebastián y Juan Diego. En los últimos días estos organizaron una movilización de ruralistas que amenazaron con echar por la fuerza a Dolores y los miembros del Proyecto Artigas que se encuentran en el lugar, con amenazas de violencia y ofrecimiento insólitos en estos tiempos.Según la resolución del magistrado,. En el fallo, el juez remarcó quey que la denuncia contraria no indicó ni probó "un hecho violento más que el número de personas" presentes.La decisión fue a contramano del pedido de los fiscales, que habían apoyado el reclamo de los hermanos varones. De esta manera, se le reconoció a Dolores la igualdad de derechos y podrá permanecer en la estancia Casa Nueva, ubicada en la localidad entrerriana de Santa Elena.El juez Flores rechazó la medida cautelar presentada el 15 de octubre de 2020 pasado, luego de que se conociera que Dolores Etchevehere, representada legalmente por el abogado y dirigente social Juan Grabois, había llegado al campo con integrantes del proyecto de agricultura orgánica.El jueves a la medianoche,. Un video sobre ese momento se viralizó en las redes sociales en medio del cruce por la herencia, los campos y el proyecto de ella conLos ruralistas del ex funcionario PRO le ofrecían un "salvoconducto" presuntamente acordado con la Policía de Entre Ríos "para que se puedan ir sin ningún problema". El episodio ocurrió en la tranquera de la Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, en donde un grupo de ruralistas se acercó hasta el lugar en representación de "los hermanos Etchevehere".Con un aparente objetivo de dar lástima, sostuvo que está durmiendo "en su camioneta" en la puerta de la estancia, donde dijo que va a permanecer junto a los ruralistas que lo acompañan.Así lo anunció en una conferencia de prensa que brindó en el acceso al predio ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, tras conocerse la resolución judicial., dijo Etchevehere, sobre la decisión del juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores.En este marco, el exfuncionario de la gestión de Cambiemos señaló: "Contesta con que nos tenemos que juntar, da una respuesta de derecho de familia pero tiene que ser una respuesta de derecho penal"., agregó.El ex ministro insistió en que las personas que están dentro del campo, entre ellos su hermana Dolores e integrantes de una iniciativa agroecológica llamada Proyecto Artigas, "no tienen ningún título para estar ahí".Con ese argumento, Luis Miguel Etchevehere exigió que "se restituya el bien a sus legítimos propietarios y se desocupe el bien", y consideró que "claramente se está violando el articulo 181 del Código Penal" y que presentaron "gran cantidad de pruebas" contra "un relato" de su hermana.Según su explicación, Dolores "vendió las acciones que tenía de esta sociedad hace dos años" e insistió en afirmar en que esas acciones "no son más de ella y no tiene nada que ver con esta propiedad"."La instancia de diálogo terminó en 2018 cuando ella firmó un acuerdo judicial", aseveró el exministro en sus declaraciones a la prensa en la puerta del campo familiar Casa Nueva, en disputa familiar por los derechos sobre la sucesión.