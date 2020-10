Alberto anunció que el aislamiento sigue "exactamente en las mismas condiciones" en las provincias más afectadas

El presidente Alberto Fernández anunció hoy, desde Misiones y por primera vez desde el interior del país, que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio seguirá a partir del lunes y por 14 días más en las " exactamente en las mismas condiciones" en las 8 provincias donde se registra el mayor número de contagios por Covid-1 y en el AMBA, donde "a pesar de que hay una baja clara" aún no hay "condiciones para estar tranquilos"

"Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy"

, sostuvo el mandatario.Las ocho provincias a las que hizo alusión Fernández son. “Desde el día en que venza la cuarentena,. Es”, precisó.En esa línea, el jefe de Estado aseguró que “a pesar de que hay una baja clara" todavía no hay "condiciones de decir que podemos quedarnos tranquilos"."Tenemos la mitad de los contagios de unas semanas atrás, pero siguen siendo altos. El mundo nos da muestra de que el tema no está terminado, el rebrote en Europa es una prueba contundente”, agregó el mandatario.Y amplió: “Tenemos que estar muy atentos porque el riesgo sigue latente, eso nos exige ser cuidadosos con el contacto con la gente. A los adultos mayores, les pido que se mantengan todo lo que puedan en sus hogares, porque el virus suele ser indolente con los adultos mayores, el promedio de edad de los fallecidos es de 64 años”.Por otro lado,En cambio,En otro de los puntos destacados del anuncio de Alberto, que estuvo acompañado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió a la posibilidad de reabrir el turismo de cara al verano, como planifican, entre otros, la provincia de Buenos Aires y el territorio mesopotámico desde donde se hizo el acto.Fernández pidió hoy "extremar los cuidados" ante la pandemia de coronavirus, ya que "el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades", y allí se refirió a la temporada turística: