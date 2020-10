"Mi deber es terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina": Alberto en el homenaje a Kirchner en el CCK

Fernández afirmó este mediodía que su "deber" es "venir a terminar con la tarea que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina", en un acto realizado en el CCK en homenaje al ex presidente, fallecido hace 10 años

Al cumplirse hoy 10 años de su fallecimiento,, en medio periodistas y militantes que se acercaron a saludarlo.Así, en el Centro Cultural que lleva el nombre del ex presidente, inció el acto en el que el jefe de Estado se emocionó con un video de muestras fotográficas y luego al expresarse en su propio discurso.En un emotivo discurso, el actual primer mandatario agregó:Antes, entre una maraña de militantes y periodistas, el jefe de Estado recordó cómo se enteró el fallecimiento. “Estaba en mi casa. Fue un día muy triste, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que me fui en el auto tres veces hasta San Isidro, solo manejando”, dijo Fernández en el trayecto.En el acto,que fue una donación que hizo el Gobierno argentino para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito, Ecuador, y que había sido retirada de allí en los últimos años, con la centroderecha de ese país encarnada en Lenin Moreno.La obra de bronce había sido presentada en diciembre de 2014, durante la inauguración del edificio de ese organismo, en un acto que Cristina encabezó junto a los entonces presidentes de Ecuador, Rafael Correa; y de Bolivia, Evo Morales.Además, la fecha de conmemoración del décimo aniversario de Néstor Kirchner coincidió además con el primer año del triunfo electoral del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia., expresó tras instalar la estatua de Néstor Kirchner del Unasur en el centro cultural que lleva su nombre:, agregó.En el recinto lo acompañaron el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá y algunos exfuncionarios del expresidente: los senadores nacionales Jorge Taiana y Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia; Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnica; y el actual diputado Eduardo Valdés, exjefe de Gabinete de Cancillería.También estuvieron presentes los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Salud, Ginés González García; de Defensa, Agustín Rossi; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Ambiente, Juan Cabandié; la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su vicegobernadora Verónica Magario.El exdiputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla; los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza; y Quilmes, Mayra Mendoza; elcosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer; el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado provincial Hugo Yasky también estuvieron presentes en el acto.Asimismo estuvieron el secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro; y el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y referente también del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.En tanto, de forma virtual participaron los gobernadores Raúl Jalil/, Gustavo Bordet, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Sergio Uñac, Alberto Rodríguez Saa y Omar Perotti; así como el titular del PJ, José Luis Gioja,; y l as dirigentes de derechos humanos Taty Almeida y Estela de Carlotto.