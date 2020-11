Maradona será operado por un hematoma subdural en la cabeza, como Cristina en 2013

Este mediodía se confirmó que Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos y sin ninguna duda uno de los ídolos máximos de la Argentina, será operado hoy mismo en una clínica porteña

Así lo resolvieron los médicos de la institución sanitaria en la que está internado desde ayer, luego de que le realizaran una tomografía al entrenador de Gimnasia La Plata.Las imágenes de los exámenes que se le realizaron mostraron que el 10 tiene un hematoma en la cabeza. Según pudo averiguar Infobae, la intervención la llevará a cabo su médico personal, Leopoldo Luque, que es neurocirujano, será llevada a cabo en horas de la tarde-noche en la Clínica Olivos, a la que ya fue trasladado.Según trascendió, el padecimiento sería a raíz de un traumatismo leve, que pudo haber sufrido boxeando -actividad deportiva que practicaba de forma aficionada el ex entrenador de la selección nacional, un pelotazo o hasta cuando se cayó para atrás en el banco de Gimnasia durante el torneo pasado.“A partir del traumatismo se generó un derramamiento de líquido que se acumuló”, hicieron saber desde el círculo íntimo del astro a varios medios de comunicación., indicó el profesional que trata al ex capitán de la Selección, en la puerta del sanatorio de La Plata., señalaron desde el entorno del campeón del mundo de 1986. Esto hace referencia a la operación a la que se sometió la ex presidenta en 2013, cuando debió pasar por el quirófano de la clínica Favaloro.En aquella situación, la operación de la entonces jefa de Estado duró alrededor de una hora y media y requirió anestesia total. Luego, debió pasar 48 horas en cuidados intensivos, hasta recibir el alta.Un "hematoma subdural es una acumulación de sangre en el espacio que está entre las dos membranas que cubren el cerebro”, explicó Alejandro Andersson (MN 65.836), neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires, al mismo portal de noticias.Y agregó: “En general ocurre después de un golpe de traumatismo de cráneo. Por supuesto que hay personas más predispuestas, por ejemplo los que se tratan con medicamentos anticoagulantes”.Horas antes de conocerse esta noticia, y antes de tener en sus manos el resultado de los últimos estudios, el doctor Luque había asegurado que el entrenador de Gimnasia de La Plata estaba con buen estado de ánimo.“La noche la pasó bien. Está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. La situación está evolucionando como queríamos. Él está absolutamente consciente. Y cuando se pone tan consciente se quiere ir. Es conocido que no quiere a los médicos”, había advertido el especialista durante la mañana del martes.