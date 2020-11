Alberto - Putin: la cumbre entre el presidente argentino y su par ruso por la compra de las vacunas

En ese camino, mañana por la mañana el presidente argentino, Alberto Fernández, mantendrá una conversación telefónica, uno contra uno, con su par ruso, Vladimir Putin, con la idea de avanzar hacia un acuerdo que permita a la Argentina contar con el producto lo antes posible

El Gobierno nacional avanza en el diálogo entre Estados para que la Argentina finalmente cuente con una gran cantidad de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus lo antes posible, siempre y cuando el producto supere todas las etapas correspondientes, lo que sería a partir de diciembre.Según informaron voceros de la Casa Rosada,El lunes, Alberto anunció que la Argentina estará en condiciones de recibir unas 25 millones de dosis de la vacuna, de las cuales 10 millones arribarán entre diciembre y enero próximos. Cabe recordar que el producto se administra en dos partes, por lo que alcanzaría para unos 17,5 millones de personas."Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí", expresó Fernández.Posterior a este anuncio, el máximo mandatario dialogó con Radio 10 y afirmó: "Me han ofrecido vacunarme algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna pero no me parece justo, por eso no me vacuné".Hoy el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que la vacuna no será obligatoria y, por esa razón, no será incluida en el calendario de vacunación. Pero sí será gratuita."La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Mientras más gente vacunada, menos va a circular el virus, pero el Gobierno no tiene intención de obligar a nadie a darse la vacuna", explicó.