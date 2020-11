Alberto se reunió con Kicillof y Larreta y por la tarde anuncia que el AMBA pasa al distanciamiento preventivo

luego de siete meses de lo que en principio fue una cuarentena estricta, el Área Metropolitana de Buenos Aires pasará del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, es decir una modalidad de restricciones ante el coronavirus formalmente mucho más flexible

Finalmente,Esta mañana,, luego de una semana en que la posibilidad de tener la vacuna rusa en las próximas semanas renovó las expectativas positivas.Tras el encuentro, trascendió que el mandatario anunciará hoy cómo será la próxima fase para enfrentar la pandemia de coronavirus en todo el país a partir del próximo lunes.De la reunión participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. De acuerdo con lo estimado por voceros oficiales,En tanto, tras los anuncios presidenciales,En el encuentro de Olivos de esta mañana se repasó la situación epidemiológica del AMBA y, en base a ese diagnóstico, se definirán las medidas de aislamiento o distanciamiento social que regirán durante la próxima fase de la estrategia para mitigar la propagación de la enfermedad.Fuentes porteñas dejaron trascender que uno de los pedidos que Larreta llevó a la reunión con Alberto y Kicillof fue el de un regreso gradual a la presencialidad a partir del próximo lunes de todos los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos de la Ciudad, desde el maternal a la enseñanza para adultos, a través de un plan que contempla la realización de actividades recreativas, deportivas y artísticas al aire libre de acá hasta el fin del actual ciclo lectivo.Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, confirmó esta mañana que, a partir del lunes, se pasará de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio a la de distanciamiento, pero aclaró que eso "no" significa "un fin de la cuarentena".Fuentes oficiales bonaerenses indicaron a Télam que en el conurbano bonaerense se autorizarán las actividades de revinculación social de los alumnos de sexto grado y sexto año en los colegios de municipios con "riesgo medio".En tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo esta mañana -en su reporte habitual- que le llevarán al Presidente la propuesta de que en esta nueva etapa se permitan las reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios abiertos dentro de las propiedades, como balcones y terrazas."Proponemos liberar espacios privados pero abiertos, para encuentros familiares y sociales, como balcón, patio, un lugar común en edificio, pero preferentemente en lugares abiertos", indicó Quirós.En relación a un posible pasaje de la actual situación de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) a un distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en el ámbito metropolitano, Quirós aseguró que, "a fines prácticos, no va a significar grandes cambios para la ciudadanía".De cara a la nueva fase, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió ayer con intendentes e integrantes del Comité de Expertos para analizar la situación epidemiológica de la provincia y abordar posibles modificaciones al aislamiento, debido a que se registra un sostenido descenso de casos en el distrito.Por otra parte, el Boletín Oficial mostró hoy la decisión de que puedan volver a la presencialidad las universidades, siempre bajo la decisión y coordinación con las autoridades locales y bajo el requisito de la aprobación de los protocolos correspondientes.En toda la provincia de Buenos Aires, los casos positivos acumulados llegan a 560.698. tras confirmarse ayer 3.123 nuevos contagios. En la Ciudad de Buenos Aires, se reportaron ayer un total de 450 nuevos casos y 22 muertos por coronavirus, un registro que elevó a 5.258 el número de fallecidos en el distrito y a 148.968 el de contagiados desde la llegada de la pandemia.Hasta hoy, Catamarca, Corrientes, Formosa, La Pampa y Misiones son las cinco provincias que registran menos de 100 personas fallecidas a causa del coronavirus. En tanto, en las últimas horas, San Juan y San Luis pasaron la barrera de los 100 decesos, mientras Formosa, Catamarca y Misiones no llegaron a la decena.