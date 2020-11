Con asesoría de Cristina, Fabiola Yañez demandó a Google por información agraviante en el "panel de conocimiento"

la primera dama Fabiola Yañez realizó este miércoles una presentación judicial para solicitar un peritaje informático urgente sobre Google por una información agraviante que, nuevamente, el gigante informático mantuvo durante horas contra la pareja del presidente Alberto Fernández

Cristina llamó a Alberto y a Fabiola el mismo jueves 12 de noviembre, hace casi una semana, cuando en el panel de conocimiento de Google se mostró la calumnia contra la primera dama. En esa conversación, la ex jefa de Estado le contó los pormenores de la demanda que había iniciado contra el buscador y le ofreció a su abogado

Con asesoría dee incluso representada legalmente por su abogado,La causa fue sorteada en el Fuero Federal Civil y Comercial. A partir de ese momento, la acción legal que promueve el abogado Luis Goldin y que surgió a raíz de la publicación de adjetivos "misóginos, maliciosos y difamantes" el 12 de noviembre en el panel de conocimiento del buscador, tiene curso judicial.A través de un comunicado oficial de Presidencia, se explicó que para preservar los datos que permitan calcular el daño ocasionado, sus abogados solicitaron a la Justicia que seAsimismo, pidieron que se detalle de forma clara y precisa cómo se genera esta publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa, qué cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones tuvo. Por otro lado, se requirió tener conocimiento acerca de qué acciones tomó la empresa en relación a la publicación y cuantificar la totalidad de interacciones que hubo entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 2020."Es importante tener presente que es el propio buscador el que afirma tener 3 billones de visitas por día y por eso solo la propia empresa tiene acceso a los datos de cuánta gente vio o interactuó con esa noticia maliciosa e infamante, por lo que es crucial la pericia informática solicitada", indicaron.A modo de conclusión, se señaló que lo fundamental de esta demanda consiste enEn agosto pasado,. El día 17 de mayo de 2020 a las 00:20 el diario Clarín publicó, en una una nota digital, que el buscador de Google había colocado una infamante leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo que ocupa hoy la exmandataria.Dentro del panel de conocimiento, en lugar de describir el cargo institucional de Vicepresidenta de la Nación que actualmente ejerce Cristina Kirchner, figuraba la leyenda de “Ladrona de la Nación”., explicó el abogado Goldin en relación a la presentación judicial de la primera dama, en declaraciones a C5N.Según publicó Rosario Ayerdi en Perfil,Así las cosas, Google tiene que temblar más que antes. Cristina inició la primera demanda contra esta empresa en agosto. “Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”, sostuvo la ex mandataria al momento de presentarse en la justicia.Y le dieron la razón: la justicia hizo lugar a la denuncia y le permitió a los demandantes acceder a todos los datos asociados a ella “a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador ‘Google’”. La empresa apeló, pero fracasó, al igual que el intento de llevar el caso a la Corte Suprema que declaró el recurso como “inadmisible”.